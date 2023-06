Tajemnica śmierci wójta Jaworza. Są nowe informacje z prokuratury

Europejski Nakaz Dochodzeniowy to dokument, który wnosi o udostępnienie przez włoską stronę wszelkich materiałów z toczącego się tam postępowania ws. śmierci wójta Jaworza, 44-letniego Radosława Ostałkiewicza. 10 maja informowaliśmy, że prokuratura z Bielska-Białej rozpoczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Ustaliliśmy też, że polska strona będzie prowadziła przesłuchania świadków do czasu udostępnienia dokumentów z Włoch.

Śmierć wójta Jaworza. Prokuratura zdradza: europejski nakaz już gotowy

We wtorek 6 czerwca rzeczniczka bielskiej prokuratury Agnieszka Michulec zdradziła PAP, że Europejski Nakaz Dochodzeniowy został już opracowany. Teraz dokument jest tłumaczony i po 20 czerwca zostanie przekazany stronie włoskiej. Najpewniej, choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, sekcja zwłok została przeprowadzona przez śledczych z Włoch. Nie sprecyzowano też, kiedy dokumenty ze śledztwa mogą dotrzeć do Polski.

Śmierć wójta Jaworza. Szkolenie zakończyło się tragedią

Przypomnijmy, że 44-letni samorządowiec był w maju na Sardynii w ramach wyjazdu służbowego, organizowanego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska", w którym Ostałkiewicz pełnił funkcję członka zarządu. Wyjazd rozpoczął się w poniedziałek i miał potrwać do piątku 12 maja. Już pierwszej nocy, z poniedziałku na wtorek, wójt Jaworza wypadł z okna hotelu w centrum Cagliari. Włoskie media, relacjonując tragedię, wskazały, że tamtejsi śledczy wykluczyli udział osób trzecich - wójt miał siedzieć na parapecie i stracić równowagę.

RadioZET.pl