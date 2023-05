Do wypadku doszło na wysokości wejścia do portu Wojskowej Akademii Technicznej na Zegrzu. - Zgłoszenie wpłynęło do nas około godz. 13.08. Otrzymaliśmy wezwanie od mężczyzny, który powiedział, że jego kolega wskoczył do wody, bo chciał coś sprawdzić przy łódce i już go nie widzi - informował prezes legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski.

Na miejsce natychmiast ruszyła załoga z interwencją. - Mężczyzna został wydobyty z wody na łódkę i rozpoczęła się jego resuscytacja – dodał Jaworski. Na miejsce przyjechała straż pożarna, przyleciał również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragedia w zalewie pod Warszawą. 31-latek był reanimowany

- Reanimacja trwała godzinę i 10 minut. Mężczyzna odzyskał czynności życiowe i w stanie krytycznym został zabrany śmigłowcem do szpitala przy ul. Szaserów - przekazywał Krzysztof Jaworski. Relację z miejsca tragedii zamieścił w sieci Miejski Reporter.

Niestety jego życia nie udało się uratować. W poniedziałek z lecznicy nadeszła tragiczna wiadomość. - Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł - poinformowała komisarz Justyna Stopińska, oficer prasowy policji w Legionowie.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Kuźniar