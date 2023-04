17-latek z pociętą ręką. Brutalne pobicie na osiedlu, w ruch poszła maczeta

Do pobicia 17-latka doszło wieczorem 13 kwietnia, jednak minął prawie tydzień, zanim policja poinformowała szerzej o zdarzeniu. Dyżurny z KPP w Wieliczce otrzymał tego dnia informację, że doszło do bójki na skwerze na osiedlu Kościuszki.

Policjanci, którzy udali się na miejsce, zastali na osiedlu dwóch 17-latków. Jeden z nich miał ranę ciętą ręki. Wnioski z interwencji okazały się przerażające.

Wieliczka. Brutalne pobicie 17-latka. Pocięli mu rękę maczetą

"Funkcjonariusze po zaopatrzeniu poszkodowanego i przekazaniu pod opiekę załogi karetki pogotowia ustalili, iż sprawcy w grupie kilku osób, zaatakowali jednego z 17-latków przebywającego na osiedlu Kościuszki, używając wobec niego gazu łzawiącego, bijąc i kopiąc po całym ciele. Następnie przy użyciu maczety spowodowali u niego ciężkie obrażenia, w postaci m.in. złamania lewej ręki oraz uszkodzenia ścięgien ręki" – przekazali mundurowi.

"Kryminalni z Wieliczki już następnego dnia zatrzymali 19-letniego mieszkańca Krakowa, który brał udział w napaści na 17-latka. 15 kwietnia, na wniosek wielickiej prokuratury, miejscowy sąd zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt jako środek zapobiegawczy" – podała małopolska policja.

Kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawców pobicia i już 14 kwietnia zatrzymali 19-latka z Krakowa. Postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz uszkodzenia ciała. To do tej pory jedyny podejrzany w sprawie, a policja poszukuje pozostałych uczestników bójki. Za postawione zarzuty grozi mu do ośmiu lat więzienia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Małopolska Policja