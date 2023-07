Wstrząsająca zbrodnia wyjaśniona. "Ofiara zginęła w wojnie gangów"

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji wyjaśnili sprawę zaginięcia mężczyzny z 1997 roku. "Niestety, wszystko wskazuje na to, że padł on ofiarą zabójstwa na tle porachunków gangów z lat 90., nazywanych wojną spirytusową lub wojną zgorzelecką" - czytamy na stronie policji.

Zabójstwo sprzed 26 lat. Zatrzymano dwie osoby

Mundurowi podali, że w działaniach brali udział "łowcy cieni" i wydział bojowy CBŚP, a także hiszpańska Policia Nacional. "Wsparcia udzielili biegli z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i IPN, a także oficer łącznikowa polskiej Policji w Hiszpanii oraz Hiszpańska Attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Zatrzymanych do tej sprawy na terenie Polski i Hiszpanii zostało 2 mężczyzn" - poinformowano.

Ze strony policji dowiadujemy się, że "śledczy dotarli do informacji o możliwym miejscu ukrycia zwłok, które miały być zakopane na terenie Dolnego Śląska". Czynności w miejscu, w którym miało znajdować się ciało, były wykonywane przez kilka dni.

Zarządzono międzynarodowe poszukiwania

"Wykorzystano ciężki sprzęt oraz przyrządy archeologiczne, przy pomocy których przekopano kilkaset metrów kwadratowych powierzchni, do głębokości kilku metrów" - informowała policja. Śledczy ustalili, że dla zamaskowania miejsca ukrycia zwłok szczątki przykryto sześciometrową warstwą ziemi i śmieci.

"Działania śledczych wywołały zaniepokojenie u dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa, którzy najprawdopodobniej, spodziewając się możliwości zatrzymania, wyjechali za granicę. W związku z powyższym zarządzono poszukiwania listami gończymi i następnie europejskimi nakazami aresztowania" - przekazała policja.

To nie jedyne tajemnicze zaginięcie

Do akcji wkroczyli więc "łowcy cieni". Udało się im ustalić, że jeden z mężczyzn wrócił do Polski i może przebywać w okolicach Grójca na Mazowszu. Został zatrzymany przez policjantów wydziału bojowego CBŚP. "Trop za drugim z podejrzanych mężczyzn wiódł do Hiszpanii, w związku z powyższym policyjni poszukiwacze nawiązali współpracę z hiszpańską Policją, która zatrzymała podejrzanego w regionie Alicante" - przekazano.

Policja wyjaśniła, że śledztwo jest obecnie w toku. Funkcjonariusze badają obecnie wątki tej wstrząsającej zbrodni sprzed lat. Mundurowi zapewniają, że wyjaśniają również okoliczności innych zaginięć z lat 90.

RadioZET.pl