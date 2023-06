Dachowanie pod Gostyniem. Czworo nastolatków w szpitalu

Wypadek na drodze wojewódzkiej 434 na wysokości Starej Krobii pod Gostyniem. Straż pożarna i policja relacjonujące wypadek przekazują, że czwórka nastolatków w wieku od 16 do 18 lat wypadła z drogi ok. 21.00 w czwartek 15 czerwca. Samochód osobowy ściął znak drogowy, koziołkował i wylądował w rowie. Cała czwórka trafiła do szpitali w Lesznie i Gostyniu.

Wypadek w Starej Krobii. Czworo nastolatków w szpitalu, dziewczyna zakleszczona w aucie

Lokalny portal elka.pl, relacjonując wypadek w czwartkowy wieczór, podał, że nastolatek za kierownicą samochodu najpewniej nie zapanował nad wozem, bo do wypadku miało dojść na prostym odcinku drogi. Trzy z czterech osób jeszcze przed przyjazdem strażaków opuściły samochód o własnych siłach - czwarta, nastolatka, zakleszczona w wozie, musiała czekać na pomoc strażaków. Została wydobyta przy pomocy sprzętu hydraulicznego. - Z uwagi na rozległe zniszczenia pojazdu pasażerka miała przygniecioną nogę - przekazał asp. sztab. Wojciech Idkowiak KP PSP w Gostyniu.

Czynności w tej sprawie prowadzi policja i straż pożarna.Jak dotąd nie sprecyzowano, czy kierowca osobówki był trzeźwy.

Miejsce wypadku

RadioZET.pl