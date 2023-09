Ciało 6-latka na boisku. Przerażające ustalenia policji. "Powinniśmy zareagować wcześniej"

Rodzice zgłosili zaginięcie Joela, gdy ten nie wrócił z boiska do domu. Ciało sześciolatka znaleziono w czwartek (14 września) wieczorem. Teraz doszło do przełomu w sprawie. We wtorek (26 września) rano aresztowano 14-latka.

Niemcy. 6-latek nie żyje. 14-latek zatrzymany

Jak podaje portal tag24.de, 14-letni Niemiec był ostatnią osobą, która widziała chłopca żywego. Zachowanie podejrzanego zwróciło uwagę policji. Ponadto podczas przesłuchania wyszło na jaw, że zeznania nastolatka są sprzeczne.

W nocy z 14 na 15 września funkcjonariusze przeszukali mieszkanie rodziny 14-latka. Początkowo nie udało się potwierdzić podejrzeń. Nóż znaleziony w pobliżu miejsca zbrodni naprowadził jednak śledczych na trop. Była na nim krew ofiary.

Na ostrzu i rękojeści oraz na ubraniu 6-latka śledczy znaleźli także ślady obcego DNA. Według służb można je "z bardzo dużym prawdopodobieństwem" przypisać 14-latkowi. Policja prowadzi dochodzenie w związku z podejrzeniem zabójstwa.

Ofiara i agresor się znali

Jak podaje berliner-kurier.de, 14-latek był najlepszym przyjacielem starszej siostry zamordowanego Joela. Kilkakrotnie przyprowadzał sześciolatka do domu. - Być może powinniśmy zareagować wcześniej – powiedział ojciec chłopca.

14 września Joel nie wrócił do domu o umówionej godzinie. Początkowo rodzice szukali syna sami. Potem w akcję poszukiwawczą zaangażowała się policja oraz mieszkańcy wsi. Kilka godzin później sześciolatka z poważnymi ranami kłutymi znaleziono w krzakach na boisku piłkarskim w pobliżu jeziora w Pragsdorf. Dziecka nie udało się uratować.

W miejscu, gdzie znaleziono ciało, mieszkańcy zostawili kwiaty, świece i maskotki. Wciąż nie jest jasne, dlaczego chłopczyk musiał umrzeć. Ze względu na młody wiek podejrzanego o zbrodnię policja nie udziela dalszych informacji. Dochodzenie jest w toku.