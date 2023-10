"Jeśli nie izolacja, to zniszczenie". Rosyjski polityk grozi rodakom

Kłamstwa, propaganda, a przede wszystkim groźby, które padają w rosyjskiej telewizji są najczęściej kierowane w stronę Zachodu. Tym razem jednak - jak podaje Biełsat - poseł tamtejszej Dumy Androej Gurulow postanowił wypowiedzieć się na temat swoich rodaków.

Groźby w Rosyjskiej TV. Tym razem w stronę samych Rosjan

Polityk odniósł się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, w których zdecydowanym faworytem jest oczywiście Władimir Putin. Gurulow w trakcie propagandowego programu stwierdził, że obecny przywódca "bezapelacyjnie wygra wybory".

W jego ocenie na Putina zagłosuje około 80 proc. Rosjan. Powiedział też, co należy zrobić z pozostałą częścią narodu. - Chciałbym, żeby to całe szambo, które pozostaje, było, jeśli nie izolowane, to przynajmniej jakoś zniszczone - stwierdził.

Chodzi o 30 milionów Rosjan

Warto nadmienić, że te słowa skierowane były do 20 proc. Rosjan, którzy - zdaniem Gudanowa - nie będą głosować na Putina. Wygląda więc na to, że swoją groźbę skierował do niemal 30 milionów ludzi.

Gurulow to deputowany z ramienia partii Jedna Rosja, która sprzyja Władimirowi Putinowi. Wcześniej był wojskowym, chwalił się nawet, że w 2014 roku koordynował działaniami wagnerowców w Ukrainie.