Josef Fritzl może wkrótce opuścić więzienie. Przez lata więził i gwałcił córkę

Josef Fritzl został skazany na dożywocie w 2009 roku. Rok wcześniej na jaw wyszła przerażająca prawda o tym, co zrobił w austriackim Amstetten swoim dzieciom. Zabił syna, a życie córki zamienił w piekło – przez 24 lata więził ją w piwnicy. Jeszcze jako niepełnoletnia była ona gwałcona, molestowana, a oprawca całkowicie zablokował jej dostęp do świata zewnętrznego. Spłodził z więzioną córką siedmioro dzieci. Świat mówił o nim "potwór z Amstetten".

Zgodnie z wyrokiem może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach odsiadki. Okazuje się, że procedura ws. Fritzla jest w toku, gdyż – jak podał szwajcarski serwis Blick.ch – biegli stwierdzili w opinii psychiatrycznej, że 88-latek nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa.

Josef Fritzl może wkrótce opuścić więzienie. Po 15 latach odsiadki

Psychiatra sądowa Heidi Kastner z Uniwersytetu Wiedeńskiego przygotowała nowy raport na temat mężczyzny, w którym oceniła, że dobijający 90 lat Fritzl, który za kratami zmienił nazwisko, jest już niegroźny. Podkreśliła, że jest "słaby fizycznie" oraz że "porusza się wyłącznie za pomocą chodzika".

Kastner sugeruje przeniesienie go do domu opieki, co jest równoznaczne z warunkowym zwolnieniem. Obecnie Fritzl przebywa w ośrodku dla psychicznie chorych gwałcicieli. Przeniesienie go do normalnego więzienia byłoby problematyczne ze względu na postępujące słabnięcie.

- Jestem już w trakcie uzyskiwania dla niego warunkowego zwolnienia. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony – a zakładam, że tak się stanie – chciałabym zapewnić mu miejsce w domu opieki - poinformowała w rozmowie z austriacką gazetą "Kronen Zeitung" prawniczka Fritzla Astrid Wagner.

Źródło: Radio ZET/Krone.at/Blick.ch