"Lista Epsteina" – czym jest i dlaczego jest istotna dla jednej z najgłośniejszych afer w historii USA? W 2019 roku przedsiębiorca i miliarder Jeffrey Epstein został aresztowany. Prokuratura oskarżyła go o handel nieletnimi dziewczętami i ich seksualne wykorzystywanie. Były to kolejne zarzuty postawione Epsteinowi – lata wcześniej finansista został już skazany za przestępstwa seksualne. Do omawianych wydarzeń miało dochodzić w czasie, w którym Epstein był właścicielem dwóch wysp na Karaibach. Jedną z nich – Little Saint James – ochrzczono przerażającym mianem „ wyspy pedofilów”.

Miliarder odebrał sobie życie podczas pobytu w areszcie, ale jego śmierć nie spowolniła działań w sprawie. Zagraniczne media, m.in. The Mirror, The Guardian i CNN, informują o upublicznieniu (na wniosek gazety Miami Herald) licznych dokumentów sądowych. Znalazła się wśród nich lista osób potencjalnie powiązanych ze sprawą Epsteina, wskazanych przez świadków jako utrzymujące bliskie kontakty z mężczyzną.

Lista Epsteina – co to jest? Ujawniono znane nazwiska

"Lista Epsteina" to dokument, który zawiera nazwiska osób z bliskiego kręgu miliardera oraz celebrytów i polityków potencjalnie zamieszanych w proceder Jeffreya Epsteina i jego partnerki Ghislaine Maxwell (skazanej za przestępstwa seksualne i współudział w sprawie, odsiadującej obecnie karę więzienia).

Na liście pojawia się brytyjski książę Andrzej. Nie jest to zaskoczeniem – kontrowersyjny przedstawiciel rodziny królewskiej udzielił w 2019 roku wywiadu, w którym opowiadał o znajomości z finansistą. Wystąpienie spotkało się z krytyką; skłoniło to księcia do wycofania się z życia publicznego. W dokumentach znalazło się także nazwisko fizyka i naukowca Stephena Hawkinga, który w 2006 r. gościł na konferencji organizowanej na wyspie miliardera. W opublikowanym na jego temat mailu Epstein nakłaniał Ghislaine Maxwell, by ta zaoferowała bliskim ofiar „nagrodę”, mającą „udowodnić, że zarzuty są nieprawdziwe”.

Lista Epsteina. Kto się na niej znalazł? Kto "jeździł" na wyspę do Epsteina?

"Lista Epsteina" zawiera znacznie więcej głośnych nazwisk. Jedna z kobiet, które oskarżyły Epsteina o nadużycia – Johanna Sjoberg – wskazała m.in. na byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Zeznała, że choć nie była świadkiem bezpośrednich kontaktów polityka z finansistą, to miała od niego usłyszeć: „Clinton lubi młode”. Kobieta opowiedziała też o bliskiej znajomości Jeffreya Epsteina z innym amerykańskim prezydentem – Donaldem Trumpem. Według jej zeznań z 2016 roku podczas postoju w podróży odbywanej prywatnym odrzutowcem miliarder miał zadzwonić do Trumpa, by odwiedzić go w jednym z jego kasyn. W przeszłości sam Trump wypowiadał się natomiast o Epsteinie: „Świetny gość. Mówi się nawet, że lubi piękne kobiety, tak jak ja, a sporo z nich jest młodszych”.

W liczących wiele stron dokumentach znalazły się również inne nazwiska potencjalnych znajomych bogacza. W bliskim kręgu Epsteina mieli obracać się muzyk Michael Jackson, aktorzy Leonardo DiCaprio i Bruce Willis, politycy Al Gore i Bill Richardson, modelka Naomi Campbell, aktorki Cate Blanchett i Cameron Diaz oraz iluzjonista David Copperfield.

Źródło: Radio ZET/mirror.co.uk/theguardian.com/CNN.com/thedailybeast.com