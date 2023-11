Ludzie mieli połamane kości, niektórych trzeba było reanimować. Koszmar na statku wycieczkowym

Ponad 150 pasażerów statku rejsowego Spirit of Discovery zostało rannych po tym, jak jednostka przez kilkanaście godzin walczyła ze sztormem. - To było naprawdę przerażające. Ludzie spali w kamizelkach i pisali wiadomości do bliskich na wypadek, gdyby mieli nie wrócić - mówił jeden z pasażerów.