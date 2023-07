Milan Kundera nie żyje. Wybitny czeski pisarz miał 94 lata

Milan Kundera zasłynął głównie powieściami "Żart" i "Nieznośna lekkość bytu". "Obok Kafki i Havla był jednym z najsłynniejszych rodowitych Czechów za granicą. Wielokrotnie wymieniano go jako kandydata do literackiej Nagrody Nobla" - podała Czeska Telewizja. Kundera miał jednak skomplikowany stosunek do ojczyzny. Zabraniał nawet tłumaczenia swoich tekstów napisanych po francusku na czeski.

Wyemigrował do Francji z komunistycznej Czechosłowacji w roku 1975. Był komunistą, ale nie było mu po drodze z komunistycznymi władzami, szczególnie, gdy zaangażował się w Praską Wiosnę, która została zdławiona w 1968 roku przez siły ZSRR oraz innych członków Układu Warszawskiego, w tym Polskę.

Milan Kundera nie żyje

Osobiste doświadczenia pisarza z autorytarnym, komunistycznym ustrojem zawarł w dwóch emigracyjnych powieściach - "Księdze śmiechu i zapomnienia" (1978), po wydaniu której odebrano mu czeskie obywatelstwo oraz "Nieznośnej lekkości bytu" (1984).

Urodzony 1 kwietnia 1929 w Brnie Kundera debiutował w 1953 roku zbiorem wierszy "Człowiek rozprzestrzenia ogród". Później zaczął pisać prozę. Miejsce wśród najwybitniejszych czeskich pisarzy zapewniła mu powieść "Żart" (1967), w której rozliczał się z czechosłowackim stalinizmem.

Odzyskał czeskie obywatelstwo dopiero w 2019 roku, choć sam o to nie zabiegał. Z inicjatywą wyszedł premier Czech, Andrej Babiš, a Kundera oraz jego żona Věra, którą również pozbawiono czeskiego obywatelstwa, wyrazili na to zgodę. Sam pisarz tego nie komentował. Rzadko wypowiadał się publicznie.

RadioZET.pl/Reuters/Česká televize/AFP/PAP/Booklips.com