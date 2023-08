Ogromny pożar na Teneryfie. Szokujące ustalenia śledczych, "celowe działanie"

Władze Teneryfy podały, że w pożarze, który trwał od wtorku do niedzieli, spłonęło 13 tys. hektarów lasów. To największy w historii wyspy obszar zajęty przez ogień. Pogorzelisko stanowi ponad połowę obszaru leśnego Teneryfy, gdzie we wtorek w rejonie wulkanu Teide pojawił się ogień.

Pożar na Teneryfie. Władze podejrzewają celowe działanie

W niedzielę lokalna żandarmeria (Guardia Civil) potwierdziła, że w trzech "liniach śledztwa" dotyczącego ustalenia przyczyny pożaru, uwzględniane jest celowe podłożenie ognia w gminie Arafo, skąd następnie z silnym wiatrem rozprzestrzenił się on po wyspie.

W sumie walkę z żywiołem podjęła nienotowana wcześniej na Teneryfie liczba osób – blisko 400, z których 167 to strażacy, a pozostali – żołnierze, ratownicy Czerwonego Krzyża oraz wolontariusze.

Teneryfa. Mieszkańcy wracają do domów

W niedzielę po południu rozpoczęły się pierwsze powroty do domów osób, które na terenie 11 gmin Teneryfy zostały ewakuowane z powodu zbliżającego się pożaru. Od wtorku w gronie tym znalazło się ponad 26 tys. osób.

Służby podały, że wciąż dużym zagrożeniem dla mieszkającej na wyspie ludności oraz turystów jest znaczące pogorszenie się jakości powietrza, w którym znajduje się dym z palących się lasów.

RadioZET.pl/PAP