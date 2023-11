Rosja i Korea Północna zacieśniły relacje po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Dyktator Kim Dzong Un przybył we wrześniu 2023 roku do Rosji i spotkał się z Władimirem Putinem. Wcześniej w Pjongjangu gościł rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu, który zabiegał tam o sprzedaż Moskwie amunicji artyleryjskiej.

Putin i Kim zacieśniają współpracę. Kreml wydał polecenie

Teraz Kreml chce, by linie lotnicze rozpoczęły regularne rejsy do Korei Północnej. Polecenie takie otrzymały: Aerofłot (największy przewoźnik w Rosji) i Aurora (działający na rosyjskim Dalekim Wschodzie). Przeloty mają być realizowane pomiędzy Moskwą, Władywostokiem i Pjongjangiem. Obecnie wykonywane są loty tylko z Władywostoku - dwa razy w tygodniu do Pjongjangu i z powrotem latają północnokoreańskie linie Air Koryo.

The Moscow Times przypomniał, że w ubiegłym tygodniu delegacja Rosawiacji złożyła wizytę w Korei Północnej. Źródła, na które powołał się dziennik "Kommiersant", twierdziły, że rosyjski regulator chce nie tylko rozszerzyć regularne loty do Pjongjangu, ale też wprowadzić zmiany w dwustronnych umowach o połączeniach lotniczych. Pierwszą taką umowę Moskwa podpisała z Koreą Północną w 1997 roku. Niemniej, Aerofłot nie ma teraz niezbędnych zezwoleń na loty do północnokoreańskiej stolicy.

Przed pandemią COVID-19 turyści z Rosji mogli odwiedzić Koreę Północną w ramach wycieczek zorganizowanych. Po wybuchu pandemii ten ruch turystyczny ustał. Od lata 2023 roku wznowiono przeloty Air Koryo – tymi liniami podróżują pomiędzy Władywostokiem i Pjongjangiem grupy robotników z Korei Północnej, głównie zatrudnionych w budownictwie.

Źródło: Radio ZET/PAP/The Moscow Times