Tragedia w pubie, nie żyją dwie osoby. "Mamy do czynienia z falą przemocy"

Do tragedii doszło w czwartek późnym wieczorem w pubie w szwedzkim mieście Sandviken, położonym 170 km na północ od stolicy kraju, Sztokholmu. Według policji strzelanina miała związek z porachunkami gangów, a jedna z ofiar zginęła przez przypadek.

- Przypuszczamy, że celem ataku był jeden z zastrzelonych mężczyzn, niestety druga z ofiar była gościem lokalu - poinformował rzecznik lokalnej policji Magnus Jansson Klarin. Jak podała gazeta "Expressen", w strzelaninie zginął 20-letni przestępca oraz 70-letni niewidomy stały bywalec lokalu. Ranne zostały również dwie inne przebywające tam osoby.

W rejonie Sandviken policja przeprowadziła obławę z wykorzystaniem helikoptera, nie udało się jednak zatrzymać sprawcy lub sprawców. Premier Szwecji Ulf Kristersson strzelaninę w Sandviken nazwał "ekstremalnym przestępstwem".

Jest to przerażające, gdy ktoś wchodzi i oddaje serię strzałów w pubie, gdzie przebywają zwykli ludzie. Potwierdza to, że mamy do czynienia z falą przemocy, którą będziemy zwalczać wszystkimi dostępnymi środkami

- Ulf Kristersson, premier Szwecji