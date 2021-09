Bogna Janke do ratowników medycznych: Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego, usiądźmy i porozmawiajmy

- Chciałabym zaapelować do pracowników służby zdrowia, żeby nie odchodzili od pacjentów. Takich sytuacji być nie może, że nie ma karetki, że nie można dojechać do pacjenta. Apeluję o to, żebyśmy usiedli do stołu i porozmawiali o tym – powiedziała w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” Bogna Janke z Kancelarii Prezydenta RP.

W niedzielę 5 września 2021 roku gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" byli: Bogna Janke (Kancelaria Prezydenta RP), Anna Kornecka (Porozumienie), Radosław Fogiel (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska) i Marek Sawicki (Polskie Stronnictwo Ludowe).

Protest ratowników medycznych. ''Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego, usiądźmy i porozmawiajmy''

Andrzej Stankiewicz zapytał minister w Kancelarii Prezydenta RP, czy Andrzej Duda jest gotowy na spotkanie z ratownikami medycznymi.

– Tak. Zapraszam wszystkich państwa do Pałacu Prezydenckiego, usiądźmy przy jednym stole i porozmawiajmy o tym, ale miejmy na względzie to, że rząd nie ma fabryki pieniędzy, z której dosypuje każdemu, kto tylko wysunie żądania. Musimy się spotkać po drodze. Rząd zapowiada podwyżki i jest przedstawiona droga do tego, żeby sytuację w służbie zdrowia poprawić – odpowiedziała Bogna Janke.

Na te słowa zareagował Marek Sawicki z PSL, który zachęcał pracowników służby zdrowia do zmiany miejsca protestów 11 września.

– W tej chwili apeluję do ratowników medycznych, nie róbcie 11 września manifestacji, idźcie na Krakowskie Przedmieście do pana prezydenta. On tam czeka i z pewnością wszystkie wasze problemy rozwiąże – komentował Marek Sawicki.

