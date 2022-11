15. emerytura? Prezes ZUS: seniorzy już otrzymali ogromne kwoty

Emerytura to stały punkt marketingu politycznego. Najpierw seniorom zaoferowano 13-stki, potem „jednorazowe” 14-stki, zaś zgodnie z deklaracją prezydenta Andrzeja Dudy, niewykluczona jest wypłata także 15-stek. Co na to Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

„Jednorazowe świadczenia są bezpieczne dla finansów”

- Rozwiązania jednorazowe są na pewno bezpieczniejsze dla finansów państwa - powiedziała "Rzeczpospolitej" prezes ZUS Gertruda Uścińska, pytana o zapowiedź wprowadzenia 14. emerytury na stałe. Prezes ZUS odpowiedziała także na pytanie o piętnastą emeryturę.

Uścińska stwierdziła, że jest to kwestia oceny możliwości budżetowych. - Musimy pamiętać o ogromnych kwotach, które już zostały przekazane emerytom i rencistom - wskazała.

Prezes ZUS wskazała jednak, że przy inflacji równej 17,9 proc., wypłata dodatkowych świadczeń ma „głębsze uzasadnienie”.

Tylko w 2022 roku koszt czternastki wyniósł 9 mld zł. Koszt trzynastek przekroczył 13 mld zł.

