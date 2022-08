Państwowi milionerzy PiS-u. Ogromne zarobki w spółkach Skarbu Państwa

Polska jest właścicielem lub współwłaścicielem 430 spółek. Te z kolei posiadają tysiące podmiotów zależnych. Stanowiska w nich to łakomy kąsek dla polityków, którzy wykorzystując powierzoną im władzę, mogą mianować powiązanych ze swoimi formacjami ludzi na dobrze płatne stanowiska.

Wirtualna Polska przeanalizowała sprawozdania finansowego 19 państwowych spółek, które zobowiązane są do informowania o wynikach i wydatkach na pensje z powodu notowania na giełdzie. Doliczono się 122 osób zatrudnionych ze względu na powiązania ze Zjednoczoną Prawicą. Ponad połowa z nich w czasie rządów ZP wzbogaciła się o minimum milion złotych. Rekordzista otrzymał ponad 10 mln zł. Ile zarobiły osoby zatrudnione przez PiS i koalicjantów w setkach państwowych spółek, które nie mają obowiązku publikowania raportów, wiedzą tylko rządzący.

Milionerzy ze spółek Skarbu Państwa. Zarobki ludzi PiS-u i Solidarnej Polski

Wirtualna Polska prześwietliła finanse giełdowych spółek, w których Skarb Państwa ma bezpośrednie udziały bądź jest wspólnikiem pośrednim, przez inne państwowe przedsiębiorstwa lub instytucje. W pierwszej grupie znalazły się PKN Orlen, Grupa Lotos, Energa, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), PKO Bank Polski (PKO BP), KGHM Polska Miedź, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupę Energetyczną (PGE), Grupa Azoty, Tauron Polska Energia, Enea, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), Polski Holding Nieruchomości (PHN) i Giełda Papierów Wartościowych (GPW). W drugiej Bank Pekao SA, Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), PKP Cargo i Bogdanka.

Analiza dotyczyła okresu od 2015 do końca 2021 roku. W tym czasie według wyliczeń WP wśród nominowanych przez Zjednoczoną Prawicę do spółek Skarbu Państwa 1 osoba otrzymała więcej niż 10 mln zł wynagrodzenia, 16 osób od 5 do 10 mln zł, 28 osób - od 2 do 5 mln zł, 21 osób - od 1 do 2 mln zł, 37 osób - od kilkuset tysięcy do 1 mln zł, a 19 osób - mniej niż 200 tys. zł. Wirtualna Polska zastrzegła, że po otrzymaniu 7 wypłat za 2022 rok liczba milionerów powiększyła się.

Wyliczone zarobki dotyczą tylko 19 kontrolowanych przez państwa spółek – wiele osób znajdujących się na liście otrzymuje wynagrodzenia także z państwowych przedsiębiorstw, które nie raportują stanu finansów. Faktyczne uposażenie może więc być znacznie wyższe.

Lista milionerów PiS i Zjednoczonej Prawicy w spółkach Skarbu Państwa:

Michał Krupiński (b.prezes PZU i Pekao SA, b. szef rady nadzorczej Alior Banku, „wieloletni przyjaciel ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro”): 13 314 000 zł

Maciej Rapkiewicz (członek zarządu PZU, b. członek rady nadzorczej Alior Banku): 9 399 000 zł

Bartłomiej Litwińczuk (dyrektor w Grupie PZU, członek rady nadzorczej Grupy Azoty, adwokat Zbigniewa Ziobro): 9 294 000 zł

Piotr Woźniak (b. prezes PGNiG i członek władz podmiotów powiązanych z PGNiG): 8 922 000 zł

Aleksandra Agatowska (dyrektor w Grupie PZU, b. członkini rady nadzorczej Alior Banku, żona Piotra Agatowskiego, głównego stratega wyborczego i doradcy od marketingu politycznego prezydenta Andrzeja Dudy): 8 613 000 zł

Mieczysław Król (wiceprezes PKO BP) – 7 630 000 zł

Maks Kraczkowski (wiceprezes PKO BP, były szef młodzieżówki PiS, były sekretarz rady politycznej PiS): 7 420 000 zł

Małgorzata Sadurska (członek zarządu PZU, była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy):6 954 000 zł

Zbigniew Leszczyński (b. członek zarządu Orlenu): 6 773 000 zł

Wojciech Wardacki (b. prezes Grupy Azoty i Zakładów Chemicznych Police SA; b. członek rady nadzorczej BOŚ): 6 681 000 zł

Marcin Chludziński (prezes KGHM, członek rad nadzorczych PZU): 6 677 000 zł

Łukasz Kroplewski (b. wiceprezes PGNiG, były szef Solidarnej Polski w Zachodniopomorskiem): 6 449 000 zł

Tomasz Karusewicz (b. dyrektor w PZU i były członek rady nadzorczej Grupy Azoty, były skarbnik PiS w Zachodniopomorskiem): 6 369 000 zł

Ryszard Wasiłek (wiceprezes PGE) : 6 193 000 zł

Paweł Śliwa (wiceprezes PGE, wcześniej członek rady nadzorczej PGE, były radny PiS i Solidarnej Polski w małopolskim sejmiku wojewódzkim): 6 141 000 zł

Wojciech Jasiński (b. prezes Orlenu, szef rady nadzorczej Orlenu, członek rady nadzorczej PKO BP, współzałożyciel Porozumienia Centrum, partii braci Kaczyńskich, jako minister skarbu umorzył długi tej formacji): 5 942 000 zł

Daniel Obajtek (prezes Orlenu i pełniący obowiązki prezesa Energi): 5 803 000 zł

Paweł Gruza (b. wiceprezes KGHM, prezes PKO BP, wiceminister finansów w rządzie Beaty Szydło): 4 763 000 zł

Grzegorz Kądzielawski (wiceprezes Grupy Azoty, były dyrektor biura klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy w Sejmie): 4 618 000 zł

Kamil Kamiński (b. wiceprezes Tauronu, były asystent Zbigniewa Ziobro): 4 455 000 zł

Grzegorz Ksepko (b. wiceprezes Energi, były szef PiS w Sopocie): 4 404 000 zł

Mirosław Kochalski (b. wiceprezes Orlenu): 4 308 000 zł

Mateusz Bonca (b. prezes Lotosu, członek powołanej w 2014 roku rady programowej PiS ): 3 991 000 zł

Robert Perkowski (członek zarządu PGNiG): 3 946 000 zł

Mariusz Grab (wiceprezes Grupy Azoty, były członek zarządu PiS w Zachodniopomorskiem): 3 837 000 zł

Jacek Kościelniak (b. wiceprezes Energi, b. członek rady nadzorczej Energi, były poseł PiS): 3 515 000 zł

Patrycja Klarecka (członkini zarządu Orlenu, współpracowniczka Mateusza Morawieckiego): 3 407 000 zł

Armen Artwich (członek zarządu Orlenu, współpracownik Mateusza Morawieckiego): 3 200 000 zł

Zbigniew Piętka (b. wiceprezes Enei): 2 999 000 zł

Tomasz Hinc (prezes Grupy Azoty, działacz PiS od 2002 roku): 2 855 000 zł

Dariusz Dumkiewicz (wiceprezes Bogdanki): 2 572 000 zł

Jacek Rawecki (b.wiceprezes KGHM i b. członek rady nadzorczej Tauronu): 2 475 000 zł

Janusz Kowalski (b. wiceprezes PGNiG i członek władz jej spółek-córek, b. członek rady nadzorczej KGHM, polityk Solidarnej Polski): 2 453 000 zł

Jerzy Kwieciński (wiceprezes Pekao SA, b. prezes PGNiG, w 2014 r. został członkiem Rady Programowej PiS): 2 452 000 zł

Marcin Jastrzębski (członek rady nadzorczej BOŚ, b. prezes Lotosu): 2 434 000 zł

Józef Rojek (b. wiceprezes Grupy Azoty, były poseł PiS): 2 382 000 zł

Radosław Domagalski-Łabędzki (b. prezes KGHM, b.członek rady nadzorczej Tauronu, były wiceminister rozwoju w rządzie PiS): 2 360 000 zł

Zofia Paryła (wiceprezes Grupy Lotos, w latach 1997-2017 związana ze spółką Elektroplast, którą kierował niegdyś Daniel Obajtek): 2 290 000 zł

Maciej Libiszewski (b. członek zarządu PKP Cargo, były współpracownik Lecha Kaczyńskiego): 2 187 000 zł

Ernest Bejda (członek zarządu PZU i rady nadzorczej Alior Banku, zastępca Mariusza Kamińskiego w Centralnym Biurze antykorupcyjnym): 2 180 000 zł

Andrzej Jaworski (b. członek zarządu PZU, Były poseł, współzałożyciel PiS, bliski współpracownik Rydzyka): 2 111 000 zł

Czesław Warsewicz (b. członek rady nadzorczej, a potem prezes PKP Cargo): 2 094 000 zł

Krzysztof Skóra (b. prezes KGHM, były radny PiS): 2 044 000 zł

Jarosław Ołowski (były członek zarządu spółki Enea) : 2 022 000 zł

Krzysztof Kozłowski (członek zarządu PZU, były wiceprezes Pekao, były pracownik biura poselskiego Joachima Brudzińskiego): 2 005 000 zł

Leszek Skiba (prezes banku Pekao SA, członek rady nadzorczej GPW, były wiceminister finansów w rządzie PiS): 1 978 000 zł

Adam Burak (członek zarządu PKN Orlen): 1 930 000 zł

Janusz Szewczak (członek zarządu PKN Orlen, były poseł PiS): 1 904 000 zł

Patryk Demski (wiceprezes Tauronu, b. wiceprezes Lotosu, były przewodniczący rady nadzorczej CPK): 1 834 000 zł

Wojciech Dąbrowski (prezes PGE, były wojewoda mazowiecki z ramienia PiS): 1 830 000zł

Marek Kasicki (b. wiceprezes Energi): 1 810 000 zł

Paweł Cioch (wiceprezes PGE, syn zmarłego w 2017 r. Henryka Ciocha, prawnika i senatora PiS): 1 704 000 zł

Remigiusz Nowakowski (b. prezes Tauronu i b. członek rady nadzorczej Orlenu): 1 549 000 zł

Tomasz Górnicki (b. wiceprezes PHN, wcześniej członek rady nadzorczej PHN, współpracownik Mateusza Morawieckiego): 1 529 000 zł

Tomasz Sztonyk (członek zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości): 1 523 000 zł

Marcin Pawlicki (członek zarządu Enei, b. członek rady nadzorczej Grupy Azoty, od 20 lat związany z PiS): 1 341 000 zł

Dariusz Kaśków (b. prezes Energi): 1 264 000 zł

Maciej Jankiewicz (b. prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości): 1 207 000 zł

Andrzej Kisielewicz (członek rad nadzorczych PKO BP i KGHM): 1 173 000 zł

Janina Goss (członkini rad nadzorczych PGE i BOŚ, „wieloletnia przyjaciółka rodziny Kaczyńskich”): 1 099 000 zł

Tomasz Szczegielniak (członek zarządu Enei, były radny wiceminister aktywów państwowych): 1 098 000 zł

Stanisław Kluza (b. wiceprezes, a potem prezes BOŚ, były minister finansów PiS): 1 088 000 zł

Tomasz Siwak (członek zarządu Enei): 1 067 000 zł

Robert Pietryszyn (b. członek rady nadzorczej Lotosu, potem jego prezes; b. wiceprezes PZU, były szef młodzieżówki PiS w Opolu): 1 060 000 zł

Ryszard Kaczoruk (członek rady nadzorczej Pekao SA, b. członek rady nadzorczej Alior Banku): 1 008 000 zł

Pozostałe 56 osób z listy przygotowanej przez WP zarobiło po mniej niż milion złotych. Po części to wynik krótkiego zatrudnienia: rekordzista w 7 miesięcy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 985 000 zł.

