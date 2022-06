Stopy procentowe znów w górę? Rada Polityki Pieniężnej podejmie kluczową dla kredytobiorców decyzję. Jeszcze we wrześniu 2021 roku stopa referencyjna, od której zależny jest WIBOR wynosiła 0,1 proc., co skłoniło Polaków do zadłużenia się w bankach. Kredyty były bowiem wyjątkowo tanie. Od tamtej pory jednak RPP ośmiokrotnie podniosła stopy, co zmusiło klientów banków do zaciskania pasa. Czy czeka nas dziewiąta z rzędu podwyżka?

"Nie pytamy czy stopy wzrosną, pytamy o ile"

- Podczas najbliższego posiedzenia RPP może dojść do podwyżki stopy referencyjnej o 100 pb - powiedział PAP starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Ekspert zaznaczył, że rynek oczekuje nieco skromniejszej podwyżki – o 75 pb.

Eksperci z HRE Investments Bartosz Turek i Oskar Sękowski prognozują, że główna stopa wzrośnie od 50 do 100 pkt. bazowych.

„Prawdopodobnie nikt nie zadaje sobie pytania „czy?”, ale „o ile?” RPP podniesie stopy procentowe w bieżącym miesiącu. Rozważana jest podwyżka o od 50 do 100 punktów bazowych. Ostatnio – w maju - Rada zaordynowała nam trochę mniejszą podwyżkę (75 punktów bazowych) niż ta wynikająca z konsensusu rynkowego (100 punktów bazowych)” – czytamy w komentarzu HRE Investments.

Eksperci oszacowali także, o ile wzrosnąć mogą raty kredytu w przypadku realizacji danego scenariusza. Optymistyczny wzrost stopy referencyjnej o 50 pb. w przypadku 25-letniego kredytu opiewającego na 300 tysięcy złotych skutkować powinien wzrostem miesięcznej raty o około 100 złotych. Wzrost oprocentowania o 1 pkt. proc. (100 punktów bazowych) oznacza, że rata przykładowego kredytu może pójść w górę o 200 złotych.

Dla Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl, najbardziej prawdopodobna wydaje się podwyżka o 75 pb.

– Nasze prognozy zakładają, że podobnie jak przed miesiącem koszt pieniądza wzrośnie o 75 punktów bazowych, do 6 proc. Wprawdzie Adam Glapiński, prezes NBP, na konferencji prasowej w maju zastrzegł, że kwietniowa podwyżka o pełny punkt procentowy wynikała z wyjątkowych okoliczności i na takie też zostanie zarezerwowana w przyszłości. I z jednej strony inflacja konsumencka przyspieszyła w maju do 13,9 proc. rok do roku, co jest najwyższym wynikiem w tym wieku, ale z drugiej strony może to nie wystarczyć do przekonania większości decydentów RPP do śmiałej reakcji, czyli kolejnej podwyżki o 1 pkt proc., ze względu na mniejszy skok cen w ujęciu miesiąc do miesiąca – uzasadnia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Jak dodał, na pierwszą obniżkę stóp procentowych poczekamy przynajmniej do końca roku. - Nie ma też podstaw, by oczekiwać rychłego powrotu do ery bardzo taniego pieniądza. Oznacza to, że wysokie raty kredytów przez wiele kwartałów obciążać będą nasze budżety domowe – mówił Bartosz Sawicki.

Analitycy Ebury także również prognozują podwyżkę rzędu 75 pb. „Zdecydowana większość ekonomistów, w tym my, zakłada, że RPP w środę podniesie stopy o 75 pb. – do 6,0 proc. w przypadku stopy referencyjnej. Byłby to ruch o takiej samej skali jak w maju, warto jednak zaznaczyć, że bank centralny wydaje się mieć skłonność do zaskakiwania i na trzech ostatnich zebraniach podnosił stopy o wartość inną niż zakładana przez konsensus” – czytamy w komentarzu.

RadioZET.pl/mat.pras.