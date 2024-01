Kolejne problemy w Google. Zniknęła jedna z najpopularniejszych funkcji

W Nowy Rok w Google pojawiły się informacje o dramatycznym spadku notowań złotego względem innych walut. Wynikało z tego, że euro jest warte nawet 5,20 złotego, dolar prawie 4,70 złotego, a frank szwajcarski 5,30 złotego. Doniesienia zdementował już minister finansów Andrzej Domański, który uspokoił, że to wyłącznie błąd algorytmu wyszukiwarki. Dzień później dane wróciły do normy.

Problemy z Google. Zniknęła jedna z popularnych funkcji

Co jednak stoi za innym zjawiskiem, które internauci zaobserwowali we wtorek? Chodzi o zniknięcie popularnej i bardzo pomocnej funkcji związanej z przeliczaniem wartości między poszczególnymi walutami. Dotychczas, gdy w wyszukiwarkę wpisywaliśmy np. "dolar/pln" albo "kurs złotego do euro", wyświetlały nam się nie tylko "suche" informacje, ale i tabelka, w której mogliśmy wprowadzić dowolną wartość w danej walucie i momentalnie przeliczyć ją na inny kruszec.

Np. wpisując w rubrykę euro liczbę "20" od razu pokazywało nam się, ile to jest "w złotych" (z dokładnością do kilku cyfr po przecinku) bądź w walucie przypisanej dla kraju, w którym aktualnie przebywa użytkownik. Obraz zawsze wzbogacony był odpowiednim wykresem.

Teraz jest inaczej. Wpisując hasło "kurs złotego do dolara" (lub "do euro") wyświetla nam się jedynie kwota. Np. "1 PLN = 0.2282 EUR", ewentualnie "suchy" komunikat. Żadnej tabelki ani wykresu. Podobnie w przypadku dolara amerykańskiego, funta brytyjskiego bądź franka szwajcarskiego. Żeby konkretne wartości przeliczyć na interesującą nas walutę musimy skorzystać z linku do jednej z wyświetlających się witryn.

Co ciekawe, problem ten nie dotyczy innych walut. Gdy bowiem wpiszemy frazę "kurs dolara do euro", to otrzymamy już pełen pakiet: informacje, stosowaną tabelkę oraz wykres.

Jako RadioZET.pl zwróciliśmy się do Google'a z pytaniem o problemy z wyświetlaniem wyników kursu złotego. Chodziło o poniedziałkową "usterkę". Z odpowiedzi korporacji możemy jednak wywnioskować, jakie były przyczyny zniknięcia funkcji z tabelką i przelicznikiem.

Google przekazał, że natychmiast po stwierdzeniu błędu informacja zwrotna została przekazana do dostawcy danych, wyłączono także czasowo wyświetlanie informacji dotyczących kursów walut.

