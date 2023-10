„Luka VAT od 2021 roku wzrosła 4,5-krotnie”. Mafie VAT-owskie rozkwitły za PiS?

Pieniądze na 500 plus znalazły się dzięki zlikwidowaniu luki VAT – powtarza często rząd PiS. – Za rządów PO-PSL lody kręciły mafie VAT-owskie. Myśmy te 260 mld zł zdobyli i oddaliśmy polskim dzieciom – powiedział w trakcie przedwyborczego odpytywania w TVP premier Mateusz Morawiecki. - Uszczelnienie luki VAT dało w ostatnich latach od 20 do 30 mld zł dodatkowych dochodów rocznie. Czyli w najbardziej optymistycznym wariancie byłaby to zaledwie połowa programu 800 plus – wyjaśnił Sławomir Dudek. Szef IFP dodał, że luka VAT wzrosła tak bardzo, że rząd nie opublikował jeszcze sprawozdania z wykonania budżetu za sierpień, jako że chce ten fakt ukryć przed wyborami.

Dudek: luka VAT wzrosła do 11 procent. „Rząd chce to skrzętnie ukryć”

Jakie propozycje dla górników, przedsiębiorców, pracowników czy rodziców mają poszczególne partie polityczne? Przyjrzeliśmy się obietnicom tych kandydatów, którzy według sondażu odnotowują najwyższe poparcie. Wyliczamy, co PiS, KO, Lewica, Trzecia Droga i Konfederacja obiecują w sprawach podatkowych, emerytalnych, czy w kwestii świadczeń socjalnych i energetyki. Oto, które obietnice wyborcze najbardziej opłacą się danemu wyborcy.

„Pokonanie mafii VAT-owskich” stało się swoistym mitem przekazywanym przez PiS wyborcom. Uszczelnienie systemu podatkowego miało doprowadzić do „zabrania pieniędzy mafiom okradającym państwo” i przekazaniu ich na dzieci – między innymi na 500 plus. Sławomir Dudek z takim tłumaczeniem obozu rządzącego się nie zgadza, tłumacząc, że mafii nie było, likwidacja luki VAT udała się dzięki mechanizmom przygotowanym przez PO, a pozyskane przychody były zbyt niskie, żeby sfinansować programy socjalne.

- Komisja Europejska od lat wylicza luki VAT. I to stąd wiemy, że uszczelnienie luki VAT dało w ostatnich latach od 20 do 30 mld zł dodatkowych dochodów rocznie. Czyli w najbardziej optymistycznym wariancie byłaby to zaledwie połowa programu 800 plus. A gdzie druga połowa 800 plus? Gdzie 13. i 14. emerytura? Gdzie 300 plus? Gdzie sołtysowe? Gdzie koszty wcześniejszych emerytur? Łącznie wszystkie te transfery socjalne trzeba finansować z długu i z nowych podatków. A tego już premier nie powiedział. Gdyby jednak podliczyć wszystkie wydatki, jakie miały być owocami uszczelnienia, to mamy do czynienia z cudem na miarę biblijnego rozmnożenia chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim – stwierdził ironicznie prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dodał, że do „poskromienia” mafii VAT-owskich nigdy nie doszło, gdyż po prostu mogło ich po prostu nigdy nie być.

- Od samego początku było to jedno wielkie VAT-owskie kłamstwo. Po pierwsze, uszczelnianie jest efektem sumy, wielu drobnych transakcji, paragonów i faktur. Niekoniecznie są to jakieś rzekome mafie. Fakty są też takie, że luka VAT zwiększyła się po kryzysie finansowym 2008 r. w większości krajów naszego regionu i we wszystkich potem zaczęła spadać. Ani w tych krajach wtedy nie było Tuska, który gdzieś te pieniądze zakopał, ani teraz w tych krajach nie ma Morawieckiego, który rzekomo odkopał. Uszczelnienie postępowało, ale przy dobrej koniunkturze wpływy z podatków rosną i firmom nie opłaca się kombinować – wytłumaczył Dudek. Ekonomista z doświadczeniem z Ministerstwa Finansów wyjaśni także, jak naprawdę doszło do uszczelnienia systemu.

- Pierwszy rząd PiS wprowadził mechanizmy uszczelniające, bazując m.in. na planie ministra Szczurka (zawierającym 43 działania) z czasów PO-PSL. Fundamentem tej reformy był Jednolity Plik Kontrolny. Pytanie, ile w tym było dobrej koniunktury, a ile rzeczywistej walki z mafiami VAT-owskimi. Bo – idąc w narrację Mateusza Morawieckiego - mafie na nowo zalęgły się nad Wisłą i „hulają jak wiatr po dzikim polu” – powiedział dr Sławomir Dudek.

- Przyjmując prognozę Ministerstwa Finansów, że dochód z VAT wyniesie 259 mld zł, uwzględniając również obliczone przez ten resort dodatkowe dochody z przywrócenia VAT na prąd gaz i paliwa oraz uwzględniając nawet ostrożne recesyjne prognozy konsumpcji i inflacji, okazuje się, że luka VAT rośnie w tym roku do 32 mld zł. Czyli byłaby trzy razy większa niż rok temu. A jeśli urealnimy prognozę VAT, to luka rośnie do 38 miliardów. Czyli do ok. 11-15 procent. To „dziura Morawieckiego”, o której rząd nie chce mówić. Cofamy się z luką o kilka lat. Co więcej, od 2021 roku luka VAT wzrosła z 7 mld zł do ponad 32 mld zł. To z kolei 4,5-krotny wzrost luki VAT. W ujęciu procentowym wzrosła 3,5-krotnie z 3 procent do 11 procent – wyliczył ekonomista. Czy to znaczy, że wróciły mafie VAT-owskie, o których tak chętnie mówił premier Morawiecki?

fot. Instytut Finansów Publicznych

- No właśnie, nie do końca. Chcę powiedzieć, że to bajdurzenie premiera o wielkim przegonieniu mafii, które uprawia od lat, jest wyssane z palca. Kto widział te wielkie zatrzymania mafijne? Wyliczenia luki kompletnie nie pasują do uprawnianej przez Morawieckiego propagandy sukcesu. Prawda jest zupełnie inna – skonkludował szef Instytutu Finansów Publicznych.