Terminy wypłat 14. emerytury. Jest komunikat ZUS

Czternasta emerytura w bieżącym roku wypłacana będzie w nieco wyższej wysokości. Choć w ustawie jej minimalną wysokość uzależniono od kwoty minimalnej emerytury (1 588,44 zł brutto), to rząd każdorazowo może w ramach rozporządzenia zwiększyć wysokość świadczenia. Tym samym najwyższa kwota czternastki w 2023 roku sięgnie 2200 zł na rękę. Kiedy pieniądze trafią do seniorów?

14. emerytura. Wypłaty

ZUS przypomniał, że czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Wrzesień będzie zatem „dochodowym” miesiącem dla seniorów, gdyż obok powszechnej emerytury odnotują oni na swoich kontach dodatkowe pieniądze.

Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto dla osób, których świadczenie główne (emerytura lub renta) wynosi mniej niż 2900 zł brutto. Dla osób pobierających wyższe świadczenia czternastka będzie pomniejszona na zasadzie złotówka za złotówkę, zaś najniższy przelew z ZUS opiewał będzie na kwotę 50 zł brutto.

Pierwsze wypłaty trafią do tych osób już 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10 (termin ten wypada w niedzielę, więc wypłata nastąpi w piątek 8 września) , 15, 20 i 25 września. Termin przelewu zależy zatem od terminu otrzymywania z ZUS emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje swoje świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastą emeryturę.

Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba składać wniosku – ZUS wypłaci pieniądze z urzędu.