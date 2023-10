Zakaz handlu w niedziele należy zlikwidować? Większość ankietowanych na stronie RadioZET.pl uznało, że prawo powinno być znowelizowane. 68 proc. internautów jest za likwidacją zakazu, 32 proc. przeciw. Takiego samego zdania jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która była gościem Radia ZET.

Zakaz handlu w niedziele do likwidacji?

Reforma PiS sprawiła, że Polacy mają do dyspozycji jedynie siedem niedziel handlowych w roku. Czy jeśli opozycja przejmie władze, przepisy ulegną zmianie?

- W każdej sprawie można się porozumieć. Ważne, by każdy pracownik sklepu miał kilka niedziel wolnych. Ważne też, by sklepy w niedziele były otwarte dla klientów, to da się połączyć. W interesie sklepów jest to, by pracownikom chciało się pracować, można wyznaczać inny dzień wolny za niedziele – mówiła przedstawicielka KO.

Koalicja Obywatelska w programie wyborczym zadeklarowała zniesienie zakazu handlu. Zaznaczyła jednocześnie, że każdy pracownik miałby zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Trzecia Droga także mówi o liberalizacji prawa, zaś Lewica, o wyższych płacach za pracę w niedziele.