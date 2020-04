Oto najniebezpieczniejsze miejsce w historii Ziemi. "To coś niespotykanego"

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Około 100 milionów lat temu na skraju dzisiejszej Sahary, a dokładnie terenu wzdłuż granicy Algierii i Maroka, znajdował się region zwany dzisiaj Grupą Kem Kem. Jak wskazują najnowsze badania, był on pod wieloma względami wyjątkowy. Przede wszystkim obfitował w przerażający wachlarz najgroźniejszych drapieżników wszech czasów.

Nizar Ibrahim zwraca uwagę, że przewaga dużych mięsożerców w porównaniu z niedoborem roślinożerców to coś niespotykanego we współczesnych ekosystemach lądowych. Jego zdaniem, trudno jest wytłumaczyć, dlaczego w miejscu tym żyła tak mała liczba roślinożerców. - Chociaż obszar ten w czasach dinozaurów obfitował w ryby i inne zwierzęta wodne, to mała ilość roślinożerców wciąż pozostaje zagadką - dodaje.

Jak wynika z badań, Grupa Kem Kem zawierała co najmniej cztery typy dużych drapieżnych dinozaurów, z których trzy należały do największych zarejestrowanych drapieżnych dinozaurów w historii. Nizar Ibrahim podkreśla, że gdyby ludziom przyszło żyć w epoce dinozaurów, to na takim obszarze żaden człowiek nie byłby w stanie długo przetrwać.

Autorzy badania zwracają także uwagę, że większość opisanych kręgowców, z wyjątkiem niektórych pterozaurów i dinozaurów, żyła wyłącznie lub głównie w środowisku wodnym, które obejmowałoby siedliska stawowe, rzeczne, deltowe i przybrzeżne.

fot. Ibrahim N, Sereno PC, Varricchio DJ, Martill DM, Dutheil DB, Unwin DM, Baidder L, Larsson HCE, Zouhri S, Kaoukaya A (2020) Geology and paleontology of the Upper Cretaceous Kem Kem Group of eastern Morocco.

- To najbardziej wszechstronna praca na temat kopalnych kręgowców z Sahary od prawie wieku, odkąd słynny niemiecki paleontolog Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach opublikował swoją ostatnią ważną pracę w 1936 roku - przekonuje paleobiolog David Martill z University of Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Obszerna praca na temat "Najniebezpieczniejszego miejsca w historii Ziemi" dostępna jest w serwisie ZooKeys.

RadioZET.pl/ Newsweek.com/ The Sun/ Science Alert