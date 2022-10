Przed nami noc Orionidów. Na niebie pojawią się kule ognia i świecące "pociągi"

Orionidy to rój meteorytów związanych z kometą Halleya. Deszcz meteorów widoczny jest od 2 października do 7 listopada, ale 21 października następuje absolutny szczyt. Tego dnia, a konkretnie w nocy z piątku na sobotę, deszcz Orionidów osiągnie maksimum.

Orionidy 2022. Kiedy i gdzie oglądać rój meteorytów?

Jeżeli pogoda nas nie zawiedzie to z 21 na 22 października będziemy mogli zaobserwować na niebie nawet do 35 meteorów na godzinę. Prędkość roju osiąga nawet 66 km/s. Meteory będziemy mogli jednak oglądać jeszcze przez kolejne dni, aż do 7 listopada.

NASA przekonuje, że Orionidy mogą pozostawiać po sobie długie, świecące "pociągi", które widoczne są nawet przez kilka minut. Z kolei najszybsze meteoryty będą widoczne jako "kule ognia".

W 2012 roku zaobserwowano bolid PF191012 Myszyniec o wielkości gwiazdowej - 14.7 mag. Był to najwyższy Orionid zaobserwowanym w całej historii badań nad tymi zjawiskami.

"Spadające gwiazdy" 2022. Orionidy, Geminidy i Leonidy

Warto pamiętać, że kosmiczne obserwacje najlepiej wychodzą z dala od dużych miast i sztucznego, miejskiego światła. Dobrym miejscem do podziwiania uroków nocnego nieba są wysokie wzniesienia terenu. Gdy wybierzecie się już za miasto, aby podziwiać tegoroczny rój Orionidów, koniecznie pamiętajcie o ciepłym ubraniu i gorącej herbacie.

Wśród rojów meteorów aktywnych jesienią najobfitsze są także Geminidy. Te białe meteory można spróbować dostrzec od 4 do 17 grudnia, z maksimum 14 grudnia. W idealnych warunkach możliwe jest "spadanie" do 150 meteorów w ciągu godziny w okresie maksimum roju.

Z kolei Leonidy zobaczymy od 6 do 30 listopada z maksimum 17 listopada w liczbie do 10-20 zjawisk na godzinę.

RadioZET.pl/ NASA/ EarthSky.org/ Newsweek