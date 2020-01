84-latek umierał na ulicy. Nikt nie zatrzymał się, by mu pomóc

84-letni mężczyzna przewrócił się i zmarł na jednej z ulic w Gliwicach. Żaden z przechodniów, ani kierowców nie udzielił starszemu człowiekowi pomocy. Zrobili to dopiero strażnicy miejscy. Mimo wielu prób reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczne wydarzenie miało miejsce we wtorek ok. godz. 11 na placu Piastów w Gliwicach. 84-letni mężczyzna, przechodząc przez przejście dla pieszych, w pewnej chwili złapał się za klatkę piersiową i upadł.

Jak podaje gliwicka policja, mijały minuty, a nikt z przechodniów i kierowców nie zatrzymał się, aby udzielić mężczyźnie pomocy. „To centrum miasta, wokół byli ludzie, na światłach stały samochody. Nikt nie przystąpił do akcji ratowania nieprzytomnego człowieka” – czytamy w komunikacie.

Na miejscu zjawił się patrol straży miejskiej, który akurat znajdował się najbliżej. Funkcjonariusze wiedzieli, co robić, przenieśli mężczyznę w bezpieczne miejsce, na tzw. wysepkę, i natychmiast przystąpili do reanimacji. Prowadzili ją nieprzerwanie, aż do przyjazdu karetki pogotowia. Niestety, nie udało się uratować życia 84-latka.

Policja zwraca uwagę, że ten przypadek pokazuje, jak reaguje tłum. Każdy oczekuje, że to ktoś inny przystąpi do udzielania pomocy, że przyjadą odpowiednie służby.

- Musimy wyrobić w sobie przekonanie: w chwili zatrzymania czynności życiowych osoby znajdującej się obok nas natychmiast rozpoczynamy resuscytację oddechowo-krążeniową (przynajmniej masaż serca - uciskanie klatki piersiowej). Nie powinno się jej przerywać do przyjazdu karetki – informuje Policja w Gliwicach.

