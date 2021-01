Klinika Budzik gotowa przyjąć Polaka z Wysp. "Ten człowiek żyje i sam oddycha"

Walka o życie Polaka odłączonego od aparatury na Wyspach trwa. Brytyjski sąd przychylił się do wniosku szpitala w Plymouth i nie zgodził się, by konsul RP miał do niego dostęp. Tymczasem, jak podaje Interia, gotowość przyjęcia pacjenta zadeklarowała klinika Budzik.