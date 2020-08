Nastolatki brutalnie zaatakowane nad jeziorem. Powód? Kolor włosów

Do napaści doszło w piątek, około godziny 20. Dwie nastolatki odpoczywały na placu zabaw przy jeziorze Rusałka. W pewnym momencie zobaczyły grupę osób idących w ich kierunku.

- relacjonowała jedna z dziewczyn w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

Kobieta spojrzała na nią i krzyknęła, używając słów o "chorobie psychicznej" i "patologii". W reakcji na napaść słowną nastolatka sztucznie się zaśmiała, spoglądając na znajomą i spytała "Jestem patologią"? "Chciało już mi się płakać, ale nie chciałam im pokazać, że mnie to ruszyło jakkolwiek" - kontynuowała.

Wtedy agresorka miała podejść do dziewczyny i spytać, czy "nie obić jej buźki". Choć nastolatka powiedziała, że zgłosi ewentualną napaść, kobiety to nie odstraszyło. W tym czasie zaatakowana została druga z dziewczyn.

Jedna (z kobiet - red.) uderzyła ją z całych sił w twarz i chwyciła za włosy. Krzyknęłam, co ona robi, na co ta druga powiedziała, że mam się zamknąć i ruszyła w moją stronę. Zrobiłam unik i zleciałam z huśtawki. Chciałam pomóc koleżance i podejść, żeby ją odciągnąć, ale ta druga złapała mnie za ubrania i pociągnęła do tyłu, mówiąc jak do psa "nie wolno, zostaw". Stałam więc przy nich, patrząc jak się biją, i nie mogąc nic z tym zrobić. Zaczęłam więc krzyczeć