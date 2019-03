Robert Biedroń otrzymał list z groźbami i amunicją. „Tak dalej być nie może”

Kolejny list z groźbą pozbawienia życia i dołączoną amunicją trafił do polskiego polityka. Tym razem wysłano go do Roberta Biedronia, prezesa Wiosny. „Masz siedem dni na zakończenie działalności politycznej. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz swoją rodzinę” – napisano w liście. „Tak dalej być nie może” – komentuje sprawę Robert Biedroń.