Marek Sekielski i Artur Nowak w Radiu ZET: Życie alkoholika to wegetacja

- Tytułowe szambo jest dla każdego alkoholika czymś innym. Dłużej nie mogłem żyć na dnie, nie dawałem sobie rady. Hasło “Ogarnij się” to pierwszy krok do walki z uzależnieniem. W pewnym momencie uznałem, że moje życie jest beznadziejne, bo co wieczór sięgałem po alkohol - mówił w Radiu ZET Marek Sekielski autor “Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba”. Artur Nowak i Marek Sekielski w tej szczerej do bólu książce opisują mozolną drogę wychodzenia z uzależnienia.