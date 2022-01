Sekretarz generalny PZN: Kamil Stoch wystąpi w Pucharze Świata w Zakopanem

Sekretarz generalny PZN przyznał, że forma naszych skoczków rośnie. - Mam nadzieję, że ta optymalna forma podczas zbliżających się igrzysk będzie zbliżona do oczekiwań kibiców. Liczę, że w konkursie drużynowym w Zakopanem Polacy powalczą o 3 miejsce. Myślę, że decyzja dotycząca składu na konkurs drużynowy zapadnie po kwalifikacjach - podkreślił Jan Winkiel.

Dopytywany przez Michała Korościela o dyspozycję naszych skoczków, odpowiedział: “Dawid Kubacki wyzbył się sporej liczby błędów, które obserwowaliśmy na początku sezonu. Słabe wyjście z progu było problemem wszystkich naszych zawodników. Dawid jest doświadczonym zawodnikiem. W ciągu ostatniego tygodnia oddał 5-6 dobrych skoków. Myślę, że jego forma będzie się stabilizowała”.

- Trener Doleżal odpowiada w 100% za wyniki naszych skoczków. To on jest głównym trenerem. Forma pracy, to jest tryb, który wybrał trener. Ten rok jest najgorszy od 2016. Zwalanie winy na asystentów nie ma sensu. To Michal Doleżal jest "kapitanem tego statku" - zaznaczył Jan Winkiel. Sekretarz generalny PZN przyznał, że stanowisko trenera jest na razie niezagrożone. - Do Zimowych Igrzysk Olimpijskich planujemy tylko jedno posiedzenie zarządu, podczas którego będziemy akceptowali skład olimpijski. Nie mamy kiedy zwolnić trenera, nawet jeśli byśmy chcieli - podsumował Jan Winkiel w Radiu ZET.

