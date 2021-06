Tomasz Kłos: Sami jesteśmy sobie winni, że odpadliśmy z Euro

- Sami jesteśmy sobie winni, że odpadliśmy z Euro. Nie odpaliliśmy w pierwszym meczu, a później ta gra naszej reprezentacji była przykryta mgłą. W meczu z Hiszpanią graliśmy nieźle, ale do samego końca nie wiedzieliśmy, na co nas stać - mówił w Radiu ZET były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kłos. Jego zdaniem to słuszna decyzja, że nasi piłkarze nie dostaną żadnej premii za występ na Euro. - Jakieś premie były ustalone przed wyjazdem na mistrzostwa, podobnie wyglądało to w przypadku eliminacji. Jeden punkt to jest bardzo mało, bo drużyny, które są teoretycznie słabsze od Polaków, grają dalej - dodał.