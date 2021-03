Jerzy Owsiak: Zebraliśmy ponad 210 mln zł i nie usłyszeliśmy dziękuję od systemu

Jak zauważa dzisiejszy Gość Radia ZET, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czynnie włączyła się w walkę z pandemią koronawirusa. - Rok temu panował ogromny chaos, podjęliśmy decyzję, że część pieniędzy z poprzedniego finału zostanie przeznaczona na pomoc w walce z COVID-19. Mieliśmy do tego akceptację społeczną i dzięki temu udało nam się kupić maseczki ochronne i respiratory. Fundacja działa 365 dni w roku - mówił prezes WOŚP Jerzy Owsiak.

Jak zauważa Jerzy Owsiak w audycji Gość Radia ZET, brakuje komunikacji pomiędzy WOŚP a instytucjami państwowymi w związku z działalnością fundacji. - Od dwóch dni mówimy o tym, że udało nam się zebrać ponad 210 mln. Nie usłyszeliśmy żadnego słowa podziękowania od Ministerstwa Zdrowia - stwierdził prezes fundacji WOŚP. Jak zauważa Jerzy Owsiak, od kilku lat WOŚP spotyka się z obojętnością ze strony instytucji związanych z służbą zdrowia. - System z nami nie rozmawia, nie ma nawet z nami kontaktu. WOŚP działa ponad podziałami politycznymi, przecież pomagamy szpitalom. Ponad 210 mln złotych trafi ponownie do systemu - zauważył dzisiejszy Gość Radia ZET.

Jerzy Owsiak odniósł się do obecnej sytuacji pandemicznej. - Wczoraj słyszałem wyznanie ratownika medycznego, że przez piętnaście godzin jeździł od szpitala do szpitala i nikt nie chciał przyjąć pacjenta covidowego. Dyrektorzy szpitali mówią, że brakuje miejsc na oddziałach i nie ma dostatecznej komunikacji z ratownikami - mówił Jerzy Owsiak w Radiu ZET. Jak zauważa, minął rok, odkąd walczymy z koronawirusem, a wciąż nie została wypracowana komunikacja pomiędzy szpitalami. - Gdyby WOŚP nie miała odpowiedniej komunikacji, to nie zorganizowalibyśmy finału. Ponad 1300 sztabów nie dowiedziałoby się, że przenosimy finał na 31 stycznia. Opadają mi ręce, gdy słyszę o braku komunikacji. WOŚP jest gotowa uruchomić pieniądze na skuteczną walkę z koronawirusem - zapewnił Jerzy Owsiak.

Fundacja działa 365 dni w roku

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał ponad 210 mln podczas tegorocznego finału. Jerzy Owsiak - prezes fundacji, opowiedział w Radiu ZET o tym, na jaką pomoc medyczną zostaną przeznaczone te pieniądze. - Prowadzimy osiem ogólnopolskich programów medycznych. Są to przesiewowe badania słuchu, intensywne terapie noworodów, dostarczamy matkom w ciąży pompy insulinowe czy uczymy najmłodszych pierwszej pomocy - o działalności WOŚP mówił Jerzy Owsiak. Jak zauważył w Radiu ZET, fundacja jest w stanie przeznaczyć pieniądze do walki z koronawirusem - Kupiliśmy 84 respiratory, tylko tyle można było ich zdobyć na całym świecie. Nasze segregatory z prośbami od szpitali są pełne. W tym roku zbieraliśmy na oddziały laryngologii i otolaryngologii, ale wiele szpitali potrzebuje nowego sprzętu - dodał.

Jerzy Owsiak zapewnił, że fundacja działa w skoordynowany sposób, prowadzi ankiety wśród szpitali, które zgłaszają zapotrzebowanie na sprzęt. - Dostajemy również maile od rodziców. Kilka lat temu otrzymaliśmy mail od mamy, która opisywała tragiczne warunki na oddziale dziecięcym. Rodzice musieli spać pod łóżkiem czy na parapecie. Po tym mailu kupiliśmy kilkanaście tysięcy foteli, które miały służyć rodzicom. Rozwiązaliśmy problem i zapytaliśmy inne szpitale, czy również je potrzebują - mówił szef WOŚP.

Beata Tadla pytała czy WOŚP ma już plan działania w postcovidowej rzeczywistości. - Cały czas jesteśmy w blokach startowych - mówił Jerzy Owsiak w Radiu ZET. - Nie znamy skutków pandemii, zapewne w szkołach będą potrzebni psychologowie. Cały czas fundacja WOŚP jest w stanie pomagać w walce z COVID-19. Jerzy Owsiak w Radiu ZET, apelował, żeby wszyscy obywatele przestrzegali obostrzeń i nie gromadzili się w sklepach czy innych miejscach użyteczności publicznej.

Kościoły powinny być zamknięte

- Kościoły powinny być zamknięte, ale nie mogę tego oczekiwać od hierarchów kościelnych, jeżeli tak się nie stało rok czy pół roku temu - stwierdził Jerzy Owsiak w Radiu ZET. Jak zauważa prezes Fundacji WOŚP, część księży w ogóle nie przestrzega ograniczeń i to oni narażają życie i zdrowie Polaków. - Kościół nie mówi jednym głosem i jest to najsmutniejsze, tym bardziej podczas pandemii koronawiursa - dodał dzisiejszy gość Radia ZET.

Beata Tadla zapytała Jerzego Owsiaka, co sądzi o wypowiedziach niektórych księży, że wirus nie rozprzestrzenia się w kościołach. - Żyjemy w XXI wieku, mamy kilka rodzajów szczepionek przeciwko COVID-19, czy naprawdę mamy uwierzyć w to, że kościoły zastępują lekarstwa i wiedzę medyczną? - odpowiedział Jerzy Owsiak. - Rozumiem, że w tak trudnym czasie potrzebujemy wzmocnienia duchowego, ale podczas pandemii musimy być odpowiedzialni. Księża korzystają ze zdobyczy technologicznych, posługują się komórkami czy internetem. Muszą zrozumieć, że nadmierne gromadzenie się jest ogromnym zagrożeniem dla zdrowia nas wszystkich - dodał Jerzy Owsiak. Zdaniem prezesa Fundacji WOŚP, wierni powinni mieć możliwość przetestowania się na obecność koronawirusa przed Mszą Świętą. - Są to możliwości, po które nikt nie sięgnął. Testy są wszędzie dostępne - zauważył Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak odniósł się również do decyzji Watykanu w sprawie biskupów Janiaka i Głódzia. - Przez rok dużo wydarzyło się wokół kościoła katolickiego. Do tej pory żaden problem nie został wyjaśniony. Nie liczę na żadne deklaracje czy rozmowy ze strony hierarchów kościoła. Ważne jest to, że Watykan zareagował - stwierdził Jerzy Owsiak.

Na razie współpraca WOŚP z TVP jest niemożliwa

Beata Tadla zapytała Jerzego Owsiaka, czy istnieje możliwość ponownej współpracy z TVP. - WOŚP ma swoją etykę, a telewizja publiczna nie spełnia żadnych standardów profesjonalnego dziennikarstwa. Nigdy o tym nie myślałem, ale myślę, że zrezygnowalibyśmy ze współpracy z TVP - mówił szef WOŚP w Radiu ZET. Jak zauważa Jerzy Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w telewizji publicznej i grali wspólnie przez 24 lata. - Obecnie TVP nie realizuje misji publicznej. Jednak gdyby Jacek Kurski przyszedł do mnie z prośbą o pomoc, w sprawach zdrowotnych, to na pewno bym mu pomógł. - mówił wtorkowy Gość Radia ZET. - Nasza fundacja jest dla wszystkich, bez względu na kolor skóry, wyznanie czy poglądy polityczne. TVP szczuje na WOŚP, sugerowali, że jesteśmy za zabijaniem dzieci. To jest abstrakcja i bardzo mnie boli, że telewizja dostaje dofinansowanie od rządu a tej pomocy nie otrzymują oddziały onkologiczne. Jest to nieetycznie i mam nadzieję, że zostaje to kiedyś rozliczone - dodał Gość Radia ZET.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod koniec stycznia zagrała po raz 29. W poniedziałek, 29 marca, Jerzy Owsiak ogłosił, że fundacja zebrała rekordową kwotę ponad 210 mln zł. Jerzy Owsiak w Radiu ZET opowiadał o planach fundacji i programach, które WOŚP zamierza realizować. Wczoraj na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że jubileuszowy 30. finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku.

RadioZET.pl