Krzysztof Gawkowski: Tusk i Czarzasty mają ze sobą dobry kontakt

Beata Lubecka pytała Krzysztofa Gawkowskiego o wspólny start opozycji w najbliższych wyborach parlamentarnych. - Za wcześnie mówić o formule, która połączy opozycję jeśli chodzi o listę wyborczą. Wcześniej czy później powstanie pakt i plan na rządzenie, bo bez tego ludzie nam nie uwierzą - mówił w popołudniowym Gościu Radia ZET.

Krzysztof Gawkowski w popołudniowym Gościu Radia ZET

Dodał: - Mam wrażenie, że Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty mają ze sobą dobry kontakt. Jeszcze w tym roku powinien powstać wspólny pakt, ogłoszony i podpisany przez liderów opozycji, że będą razem rządzić.

Podkreślił, że w sprawie inflacji potrzebne są rozwiązania systemowe. - Powinniśmy np. dołożyć do emerytur 20 proc. więcej miesięcznie i to by rozwiązało problem - komentował.

RadioZET.pl