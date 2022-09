Lubnauer: cieszy mnie deklaracja Tuska ws. aborcji. PiS zniszczył zgniły, ale kompromis

- PiS zniszczył coś, co było zgniłym, ale zawsze jakimś kompromisem od 1993 r. TK na wniosek PiS–u zmienił prawo, że nawet kobiety w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu nie mogą zadecydować – powiedziała Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Beatą Lubecką. W programie "Popołudniowy Gość Radia ZET" dodała także, że cieszy ją deklaracja Donalda Tuska dotycząca prawa aborcyjnego.

Katarzyna Lubnauer w "Popołudniowym Gościu Radia ZET" określiła atmosferę i debatę, jaka toczyła się podczas Campusu Polska Przyszłości, jako ciekawą i interesującą. Kto bardziej trafia do młodych Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? - To zależy. Myślę, że młodym odpowiadała ta bardzo jasna deklaracja dotycząca aborcji. Część młodych chciała też usłyszeć o energetyce, zielonej energii - powiedziała Lubnauer.

Beata Lubecka zauważyła, że o alternatywnych źródłach energii i elektrowni atomowej mówiło się jeszcze za poprzednich rządów Platformy, a biorąc pod uwagę 8 lat tamtych rządów, też nic w tej kwestii nie zrobiono. Co młodzież usłyszała w tej sprawie?

- Myślę, że tutaj trzeba przełamać też pewne opory społeczne, chociaż teraz przez wojnę w Ukrainie coraz więcej Polaków byłoby temu przychylnych. […] Ja przypomnę, że Platforma Obywatelska zadbała o to, żeby powstał Gazoport, budowany w latach od 2010 do 2015 - dodała Lubnauer.

W programie "Popołudniowy Gość Radia ZET" Lubnauer oświadczyła, że cieszy ją deklaracja Donalda Tuska dotycząca prawa aborcyjnego. - Jakiś czas temu zapadła decyzja zarządu Platformy Obywatelskiej, że wpisują do Programu legalną aborcję do 12. tyg. ciąży. […] - PiS zniszczył coś, co było zgniłym, ale zawsze jakimś kompromisem od 1993 r. TK na wniosek PiS–u zmienił prawo, że nawet kobiety w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu nie mogą zadecydować – powiedziała w rozmowie z Beatą Lubecką.

Zdaniem Posłanki Nowoczesnej po takiej deklaracji PO ma dotrzymać zobowiązania, które dała wszystkim kobietom.

Czy wobec takiej sytuacji będą wspólne listy wyborach do Parlamentu? Katarzyna Lubnauer nie widzi w tym żadnych przeszkód. Jej zdaniem Donald Tusk składał powyższą deklarację w imieniu Platformy.

