- Jedzenie zbyt dużej ilości mięsa może powodować miażdżycę, poważne choroby serca, udar czy zakrzepy. Drugą poważną chorobą może być rak jelita grubego. Polska kuchnia oparta jest przede wszystkim na mięsie. Dosyć trudno przekonać Polaków do rezygnacji z mięsa. Jednak najczęściej umieramy na choroby układu krążenia, które w 25% zależą od naszej diety - mówiła w Radiu ZET Katarzyna Bosacka. Ekspertka od zdrowego żywienia podkreśliła, że co roku 180 tys. Polaków umiera na choroby układu krążenia.

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Katarzyna Bosacka w audycji “Gość Radia ZET” zwracała uwagę na zdrowotne aspekty diety bezmięsnej. - Wegetarianie rezygnują z diety opartej na mięsie ze względu na przywiązanie do praw zwierząt. To jedna z najczęstszych przyczyn, które wskazują młodzi ludzie. Pojawiają się hasła “Nie jem mięsa, bo nie jem moich przyjaciół”. Wiele osób zwraca również uwagę na ekologię - zaznaczyła dziennikarka. Jak przyznała, Polacy głównie rezygnują z mięsa ze względu na czynniki prozdrowotne - WHO zaleca jedzenie nie więcej niż 0,5 kg czerwonego mięsa. Dzięki temu ograniczamy ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, które dla naszego organizmu są bardzo niezdrowe - dodała.

Pytana przez Beatę Tadlę, na co zwracać uwagę, kiedy przechodzimy na dietę opartą o produkty roślinne, odpowiedziała: “Musimy czytać etykiety produktów. Warto zwrócić uwagę na wartości odżywcze - ile w danym produkcie znajduje się białka, węglowodanów, tłuszczu, czy soli. Jeśli sięgamy po mięsne zamienniki, to taki produkt powinien mieć dużą ilość białka.Po zmianie diety na tą bezmięsną, należy regularnie badać poziom żelaza. Brak suplementacji odpowiednich składników odżywczych może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych”.

Katarzyna Bosacka przyznała, że jak wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Zdrowia Dziecka, dzieci na diecie mięsnej były bardziej otyłe i miały problemy z poziomem cukru we krwi. - Obserwacje trwały dwa lata. Do badania zrekrutowano prawie 190 dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Grupy badawcze podzielone ze względu na rodzaj stosowanej diety. Sprawdzano ich gęstość kości, zawartość wapnia i żelaza, czy poziom cholesterolu. Badania wykazały, że dzieci na diecie wegańskiej miały niedobory żelaza i witaminy B-12 - podkreśliła ekspertka od zdrowego żywienia.

"Świadomość Polaków nt. wegetarianizmu, czy weganizmu jest bardzo niska"

- Wegetarianie nie jedzą mięsa pochodzenia zwierzęcego: wieprzowiny, baraniny, jagnięciny, drobiu, ale również ryb, czy owoców morza. Dieta wegetarian opiera się głównie na nabiale. Białka, tłuszcze i witaminy to wszystkie najważniejsze składniki, na której powinna być oparta nasza dieta. Te wszystkie wartości odżywcze możemy znaleźć np. w jajkach. Weganie natomiast rezygnują również z produktów pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli decydujemy się, żeby przejść na dietę wegańską musimy pamiętać o suplementacji - mówiła w Radiu ZET Katarzyna Bosacka. Zdaniem propagatorki zdrowego odżywiania, poziom świadomości Polacy nt. wegetarianizmu i weganizmu jest bardzo niski.

Pytana przez Beatę Tadlę o tzw. "wege-terror", odpowiedziała: "Fundamentalizm w żadnej dziedzinie nie jest dobry. Jeśli ktoś chce być weganinem musi przestrzegać bardzo rygorystycznej diety. Wykluczenie produktów odzwierzęcych, w tym miodu,czy jajek, musi wiązać się z odpowiednią suplementacją. Bez tego weganie mogą borykać się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnym. Chodzi tutaj głownie o spadek poziomu żelaza, czy niedobory witaminy B-12 i witaminy D".

- Fleksitarianie swoją dietę opierają na produktach roślinnych, ale nie rezygnują w 100 procentach z mięsa. Jedzą je bardzo rzadko. Taka dieta powoduje spadek cholesterolu, bo dostarczamy mniej nasyconych kwasów tłuszczowych. Możemy być tego pewni. Jeżeli do swojej diety włączamy mięso, to powinno być ono odpowiedniej jakości. Taka dieta zdaje się zdecydowanie bardziej różnorodna. Jemy więcej warzyw, dzięki czemu do organizmu dostarczamy odpowiednią ilość błonnika. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca pięć, a nawet osiem porcji warzyw i owoców - podkreśliła Katarzyna Bosacka. Ekspertka od zdrowego żywienia przyznała, że dietetycy zwracają uwagę na to, żebyśmy jedli kolorowo. - Każdy taki kolor niesie za sobą inną wartość odżywczą. Białe warzywa mają w sobie bardzo duże ilości siarki i działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Żółte warzywa dostarczają nam beta karoten, co pozytywnie wpływa na naszą skórę. W zielonych warzywach mamy dużą ilość błonnika - dodała.

Beata Tadla zapytała Katarzynę Bosacką, czy kawa pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. - W 2012 roku kawa została określona przez WHO jako produkt, który działa prozdrowotne. Jest produktem naturalnym, zawiera naturalną kofeinę i tak naprawdę ciśnienie podnosi nam bardzo powoli. Osoby z nadciśnieniem mogą wypić nawet 4 filiżanki kawy. Przede wszystkim zawiera dużo magnezu, a także przeciwutleniacze, które chronią nas przed chorobami - stwierdziła Katarzyna Bosacka.

