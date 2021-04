Dr Tomasz Sobierajski: W Polsce brakuje kampanii edukacyjnych o szczepionkach

- W Polsce brakuje programów edukacyjnych, które tłumaczyłyby społeczeństwu, jak działają szczepionki - ocenił Gość Radia ZET. Zdaniem dr Tomasza Sobierajskiego osoby przeciwne szczepieniom nie powinny być stygmatyzowane i nazywane ignorantami. - Wiele osób po prostu boi się zaszczepić przeciwko COVID-19. To naturalna postawa, która wynika z braku dostatecznej wiedzy o działaniu szczepionek - dodał. Jak zauważa Gość Radia ZET, w Polsce powinna zostać przygotowana ogólnopolska kampania społeczna o szczepionkach przeciwko koronawirusowi.

Beata Tadla zapytała Gościa Radia ZET czy osiągniemy odporność zbiorową i nie będziemy musieli obawiać się już koronawirusa. - Mam nadzieję, że tak. Chociaż połowa społeczeństwa jest niechętna do szczepienia się przeciwko COVID-19 - stwierdził dr Tomasz Sobierajski. Socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego zauważa, że osoby, które kategorycznie odmawiają szczepienia to jedynie 30%. - Odporność zbiorowa jest możliwa, ale trzeba zauważyć, że wciąż nie do końca wiadomo jak długo szczepionki pozostają skuteczne - dodał.

Gość Radia ZET był również pytany o stanowisko Episkopatu Polski w sprawie szczepionek, które stwierdza, że mają być one produkowane z abortowanych płodów, co budzi „poważny sprzeciw moralny”. - Stanowiska Episkopatu zdecydowanie odbiega od oficjalnego stanowiska papieża Franciszka, który szczepionki określa jako dar od Boga - komentuje dr Tomasz Sobierajski. Dopytywany o podejście polskich przedstawicieli kościoła katolickiego, socjolog odpowiada, że księża działają w sprzeczności z nauką kościoła.

Celebryci wyrobili sobie rolę półbogów

Beata Tadla zapytała również, dlaczego tak wielu Polaków zdanie o koronawirusie i szczepieniach wyrabia sobie dzięki działalności celebrytów, którzy nie posiadają odpowiedniej wiedzy medycznej. - Celebryci wyrobili sobie rolę półbogów i są osobami, które wypowiadają się na różne tematy - zauważył Gość Radia ZET. Jego zdaniem Polacy po prostu myślą, że osoby znane znają się na wszystkim, dlatego zdanie na temat szczepionek wyrabiają sobie również dzięki nim. - Celebryci coraz częściej zamiast wyrażania opinii, próbują budować “naukową otoczkę”. Antyszczepionkowcy czy antymaseczkowcy zaprzeczają prawom nauki i próbują swoje zdanie ubrać w naukowy język - dodał.

- Mnóstwo celebrytów udaje lekarzy, psychoterapeutów czy mikrobiologów a nie mają do tego żadnych kwalifikacji. Ludzie przez to zaczynają im ufać, jednak celebryci opowiadają świat w sposób subiektywny i kreują wyimaginowaną rzeczywistość - mówił dr Tomasz Sobierajski. Jak ocenił, takie działania mają zadanie wzbudzić lęk w społeczeństwie.

Dr Tomasz Sobierajski od lat zajmuje się wakcynologią społeczną i bada postawy Polaków do szczepionek. - Moim zdaniem osoby, które nie chcą się zaszczepić czy ignorują obostrzenia się niedojrzałe do życia w różnorodnym społeczeństwie - mówił socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak zauważa Gość Radia ZET, ruchy antyszczepionkowe mają za zadanie jedynie straszyć społeczeństwo a nie dostarczają konkretnej wiedzy, dlaczego szczepionki są złe. - Medycyna daje możliwości żebyśmy mogli wyjść z pandemii. Szansą na powrót do normalnego funkcjonowania są szczepionki, ale również prospołeczna postawa - stwierdził Gość Radia ZET.

Dr Tomasz Sobierajski - socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Beaty Tadli w programie "Gość Radia ZET".

