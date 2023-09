Gill-Piątek: To nie będzie zaklinanie węży tylko rzetelna praca programowa, którą jutro pokażemy

Oglądaj

Czy Donald Tusk będzie próbował, podczas jutrzejszej konwencji w Tarnowie, zaczarować Polaków po raz kolejny? - Ja nie sądzę, żeby to było zaklinanie węży, tylko to będzie realna, rzetelna praca programowa, którą pokażemy jutro całej Polsce - powiedziała Hanna Gill-Piątek – Koalicja Obywatelska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„W Końskich będą kapiszony i odgrzewane kotlety bez panierki” - Czego można się spodziewać po jutrzejszej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie? Takich „weselnych bon motów”, jak to określił dziś w Radiu ZET Radosław Fogiel? – zapytała gospodyni programu. - W Końskich to się można spodziewać kapiszonów, jak zwykle. Cokolwiek PiS wyciąga z kapelusza, to kolejny kapiszon i odgrzewane kotlety, a nawet bez panierki, bo ta rewitalizacja blokowisk i termomodernizacja to jest proces, który już się dawno dzieje. Te postulaty są po prostu nie chwytliwe. Widać, że próbowali pojechać [PiS – red.] na takich grubych punktach programowych, jak np. szczucie na uchodźców. To im się absolutnie nie udało – stwierdziła Gill-Piątek.

A na czym chce pojechać Donald Tusk jutro w Tarnowie? - Chciałam zaprosić wszystkich do oglądania jutrzejszej konwencji w Tarnowie. Nie mogę powiedzieć ani trochę, oprócz tych postulatów, które były już prezentowane, np. „babciowe”, kwota wolna od podatku – 60 tys., jak np. kredyt 0%, który będzie o wiele bardziej dostępny niż ten dwuprocentowy [propozycja PiS – red.] – wymieniała Hanna Gill-Piątek.

Czyli Donald Tusk będzie próbował zaczarować Polaków po raz kolejny? - Ja nie sądzę, żeby to było zaklinanie węży, tylko to będzie realna, rzetelna praca programowa, którą pokażemy jutro całej Polsce – zaakcentował popołudniowy gość Radia ZET.

Czy pani jest już członkinią PO? - Teraz nie czas myśleć o przynależności partyjnej. Teraz są wybory. Jakby policzyć dokładnie, to jest bardzo dużo osób na różnych listach. Dopóki było dla mnie miejsce ideowe w Polsce2050, dopóki ona nie skręcił w prawo z tym sojuszem z PSL-em, co teraz widać po składzie list, dopóty wiązałam z tym ugrupowaniem nadzieję – tłumaczyła Gill-Piątek.

Teraz ostatnie miejsce w Łodzi daje pani Koalicja Obywatelska. Biorące będzie? - Zobaczymy. Na tym ostatnim miejscu trzeba się napracować. W ogóle te ostanie miejsca to są takie, gdzie rzeczywiście nie dostaje się niczego za darmo. Teraz nominalnie jestem na liście Koalicji Obywatelskiej i jestem wdzięczna Donaldowi Tuskowi za tą szansę dlatego, że wychodząc w taki niebyt do statusu posłanki niezrzeszonej, miałam przeświadczenie, że jednak opozycja powinna się dogadać, że powinna być jedna lista i duży blok – zaakcentował popołudniowy gość Radia ZET.

