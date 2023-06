Nowa koalicja! Kołodziejczak: Idziemy do wyborów wspólnie z Markiem Materkiem prez. Starachowic

- Ja wierzę w sukces i właśnie po dopięciu sojuszu z Markiem Materkiem idziemy do wyborów wspólnie z prezydentem Starachowic - powiedział Michał Kołodziejczak – prezes AGROunii, w południowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Czy już pogodził się pan z tym, że nie znajdzie się w nowym Sejmie?

- Pani redaktor proszę nie mówić takich kłamstw. AGROunia będzie w nowym Sejmie.

- A widział pan jakiś sondaż, który daje panu szanse?

- Sondaże to jest narzędzie wyborcze, które jest używane do różnych celów. Mamy też swoje sondaże, które pokazują duże wyższe poparcie. Będziemy je pokazywać już niedługo. Różne sondażownie dla nas robią – powiedział szef AGROunii.

„Marek Materek to jest konkret” - Ja wierzę w sukces i właśnie po dopięciu sojuszu z Markiem Materkiem idziemy do wyborów wspólnie z prezydentem Starachowic. Marek Materek to jest konkret. AGROunia mówi o budowie mieszkań na wynajem, Marek Materek buduje mieszkania na wynajem, w ostatnim czasie bardzo dużo i udaje się to robić – zaakcentował Kołodziejczak.

„Politycy, którzy dzisiaj są w Sejmie kompletnie nie nadają się do współpracy i są całkowicie oderwani od rzeczywistości”- Nie wyszło z Porozumienie, to może wyjdzie z prezydentem Starachowic – zauważyła gospodyni programu. - Rozumiem tą uszczypliwość. Doświadczenie z Porozumieniem było bardzo cenne. To wszystko bardzo mocno pokazało mi, że politycy, którzy dzisiaj są w Sejmie kompletnie nie nadają się do współpracy i są całkowicie oderwani od rzeczywistości – stwierdził Kołodziejczak, dodając: - Idziemy zmieniać Polskę. Ja nie poddam się nawet jeśli będą mówili, że tutaj jest jeden procent. Nie poddam się – stwierdził szef AGROunii.

- Michał Kołodziejczak ma dwie twarze, mówiła Magdalena Sroka i że jest pan strasznym despotą i źle traktuje współpracowników – przypomniała Beata Lubecka. - Jeżeli ktoś myśli, że tylko chodzenie i uśmiechanie się to jest robienie polityki, no to za mało. Niech się takie osoby zapiszą do orkiestry dętej, albo robią coś innego. Mnie rozliczają skuteczne działania, które ja podejmuje. To AGROunia mówiła, że żywność będzie droga, że przywóz zboża od oligarchów rozwali polskie rolnictwo – odpowiedział Michał Kołodziejczak.

"Elektorat wiejski zagłosuje na AGROunię" Kto przejął elektorat wiejski? - Elektorat wiejski zagłosuje na AGROunię i to nie będzie tylko elektorat wiejski. AGROunia jest dla wszystkich ludzi z Polski, niezależnie od tego gdzie kto mieszka. Ja nie chcę żyć w Polsce, która jest Polską Tuska, albo Kaczyńskiego - powiedział Michał Kołodziejczak.

@EKOlodziejczak_: Myślę, że bardzo dużo udało nam się załatwić. (...) Odwołaliśmy 4 ministrów rolnictwa…

- Dzisiaj jest ten czas w Polsce, kiedy ponad 45% ludzi mówi, nie idę na wybory, nie chcę głosować na nikogo z nich. Pani pyta, kto zagłosuje na AGROunię? Właśnie ci ludzie zagłosują na AGROunię. Pokażemy sondaże, które będą pokazywały ile razem z Markiem Materkiem Ruch Społeczny AGROunia-TAK będzie miał poparcia – stwierdził Kołodziejczak.

@AcznyJan: Chce Pan rządzić krajem więc proszę powiedzieć jak jako premier mógłby Pan wpływać na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i Rady Polityki Pieniężnej?

"Staniemy na granicy i zrobimy wszystko, żeby to zboże do Polski nie wjechało" Polska nadal tonie w zbożu. Przed końcem czerwca mieliśmy się pozbyć 4 mln. ton., które zalega w magazynach. - Jak mogą problem rozwiązać ludzie, którzy sami nas w to wpakowali? Gdyby PiS nie generowało tych problemów, to by się okazało, że ich rządy są wcale niepotrzebne - powiedział prezes AGROunii.

- Ja bym zrobił wszystko, co wywalczyłem w porozumieniu z Kowalczykiem. Ma wrócić cło nie tylko na zboże, ale też na wszystkie inne produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Nie będę tworzył takiej polityki w Polsce, która będzie wspierała ukraińskich oligarchów. Ukraińscy oligarchowie mają potężne gospodarstwa, które mają ponad 500 tys. ha. To jest ponad 10 miasta stołecznych warszawa. Naprawdę pani chce wspierać oligarchów, którzy dzisiaj żyją, jak pączki w maśle? - stwierdził Kołodziejczak.

- Prezydent Zełenski powiedział, że ma obietnicę unijnego komisarza, że po 15 września blokady nie będą przedłużone – zauważył prowadząca.

- A ja zrobię wszystko. Jeżeli trzeba będzie, staniemy na granicy i zrobimy wszystko, żeby to zboże do Polski nie wjechało – odpowiedział lider AGROunii.

- Czyli będą kolejnej protesty wywrotowe?

- Wywrotowe? Te które stają w obronie polskich gospodarstw rodzinnych, w obronie polskiej żywności? Następne problemy będą z handlem w Polsce, który jest zawłaszczany przez korporacje.

#LUBECKA Stabilność gospodarstw rodzinnych, co się kryje pod tym hasłem? @EKOlodziejczak_: Dzisiaj nie możemy mówić w Polsce o jakiejkolwiek stabilności dla ludzi, którzy uprawiają swoje pola…

@MashTennessee: Co pan zrobił dla Polski? (…) Gra pan na Rosję zamiast podejmować działania dla PL.

@AndrzejMonach: Czy to bicie w @Platforma_org to przemyślana taktyka, czy też głupota polityczna?

@EKOlodziejczak_: Uważam, że nie przekroczyłem prędkości o ponad 50 km. Nie mam zaufania do tego pomiaru. Uważam, że to było polowanie na moje prawo jazdy…

RadioZET.pl