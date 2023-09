Czy widziała pani nowy spot z J. Kaczyńskim, który ma odbierać tel. z ambasady niemieckiej? - Muszę przyznać, że jest żenujący. Natomiast bardzo fajnie internauci wykorzystali ten spot, że teraz już nie jest, jak za Tuska - powiedziała Katarzyna Lubnauer – wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Środki europejskie – już nie jest jak za Tuska, bo nie dostajemy. Prawa kobiet – już nie jest jak za Tuska, nie ma praw kobiet, wtedy nie wychodziły na ulicę, teraz wychodzą. Młoda para się pyta, że kiedyś mogliśmy mieć in vitro – jest odpowiedź, że teraz już nie ma jak za Tuska, in vitro się skończyło. Ten film [z J. Kaczyńskim – red.] dał dużo materiału internautom, że nie ma już tak, jak za Tuska – tłumaczyła Lubnauer.

„To jest efekt dramatycznego poczucia porażki. Reasumpcję konwencji chcą zrobić” - Ja mam wrażenie, że to jest efekt dramatycznego poczucia porażki [spot z J. Kaczyńskim – red.], tzn. jednej porażki z sobotnią konwencją, bo na tej konwencji nic nie było. Jeżeli porównamy 100 konkretów KO z tymi kilkoma hasłami PiS-u. PiS chyba sam przyznał, że im z sobotę nie wyszło, bo teraz chcą zrobić nową konwencję. Śmieję się, że reasumpcję konwencji chcą zrobić w najbliższym czasie – powiedziała wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, dodając: - Okazało się też, że są zupełnie niewiarygodni, ze względu na tą bardzo dla nich bolesną, bo związaną z referendum, kwestię afery związanej z wizami.

"Chciałabym zobaczyć notatkę ze spotkania Kaczyńskiego z Merkel.W KPO PiS wpisał bardzo wyraźnie, że trzeba podnieść efektywny wiek emerytalny" Prezes Kaczyński pokazał notatkę z rozmowy Donalda Tuska z Angelą Merkel z 2013 r., z której podobno wynika, że kanclerz naciskała ws. wieku emerytalnego w Polsce. - Chciałabym zobaczyć notatkę ze spotkania Kaczyńskiego z Merkel z roku 2016. Ciekawe, czy prezes przygotował notatkę, bo było takie spotkanie. Ja naprawdę chciałabym wiedzieć, co wtedy ustalili, bo przecież w KPO PiS wpisał bardzo wyraźnie, że trzeba podnieść efektywny wiek emerytalny - powiedziała Katarzyna Lubnauer – wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Trzeba tworzyć zachęty finansowe, by Polakom opłacało się pracować w wieku emerytalnym” - My mówimy bardzo jasno – wiek emerytalny nie ulegnie zmianie. Natomiast trzeba tworzyć zachęty finansowe, by Polakom opłacało się pracować w wieku emerytalnym. Nie będzie na pewno żadnej zmiany wieku emerytalnego. Polacy zagłosowali już w tej sprawie raz [wiek emerytalny – red.], powiedzieli jasno, że tego nie chcą i jest jasna deklaracja wszystkich partii politycznych, również tych w opozycji, że nie będziemy podnosić wieku emerytalnego – zadeklarowała Katarzyna Lubnauer.

„To jest władza, która najbardziej ze wszystkiego, to nienawidzi kobiet” Co powiedziałby pani Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyby odebrał od pani telefon? - Że fobie, manie leczyć lepiej u lekarza, niż odzwierciedlać je w działaniach np. przeciwko kobietom. Jeżeli ktoś tak nienawidzi kobiet, że posuwa się do takich tekstów, że kobiety w ciąży też mają prawo do życia. To ja bym powiedziała, że tego typu fobie lepiej leczyć, niż wyżywać się w postaci wyroku TK, który odebrał kobietom prawo do decydowania. Mam poczucie, że to jest władza, która najbardziej ze wszystkiego, to nienawidzi kobiet – zaakcentowała Lubnauer.

