Michał Woś: Zbigniew Ziobro takiego orzeczenia nie będzie przestrzegał. Ono łamie Konstytucję

Warszawski Sąd Okręgowy zabronił Zbigniewowi Ziobro wypowiadania się na temat Agnieszki Holland. - Skandaliczne orzeczenie, skandaliczne postanowienie, łamie Konstytucję, łamie wolność słowa. Łamie Konstytucję w tym miejscu, że mamy wolność słowa. Jeżeli pani Holland może obrażać polski mundur, a potem w wywiadach bardzo szeroko mówi o faszystowskim państwie, brunatnych koszulach. Ktoś jej odpowiada, zgodnie z prawdą, że nie pozwolimy pluć na polski mundur. Zbigniew Ziobro takiego orzeczenia nie będzie przestrzegał - powiedział Michał Woś – wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości nie będzie przestrzegał orzeczenia sądu? Czy Z. Ziobro jest ponad prawem? – zapytała Beata Lubecka. - Skandalicznego. Naruszającego Konstytucję. Naruszającego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Minister Ziobro nie jest ponad prawem. Działa zgodnie z prawem, zgodnie z Konstytucją. Konstytucja każdemu gwarantuje wolność słowa, tym bardziej w takich przypadkach, gdy ktoś skrajnie pluje na polski mundur – zaakcentował wiceminister sprawiedliwości.

„Tak, jak propagandysta stalinowski fałszował rzeczywistość, tak teraz pani Holland fałszuje rzeczywistość” - Ale porównywanie Agnieszki Holland do propagandzistki III Rzeszy? – zauważyła prowadząca. - Tak się zachowuje. Wtedy, kiedy pani A. Holland siedziała na kolanach Bieruta, jako córka stalinowskiego propagandysty plującego na żołnierzy, mama Zbigniewa Ziobry była obrażana, jako córka rzekomo bandyty, bo taka była propaganda komunistyczna, jako córka oficera AK związanego z podziemnym kontrwywiadem. Tak, jak propagandysta stalinowski fałszował rzeczywistość, tak teraz pani Holland fałszuje rzeczywistość. Z. Ziobro na to odpowiada tak, jak jego mam w młodości nie mogła na to odpowiedzieć, bo wtedy państwo było totalitarne – stwierdził Woś.

"To, co robi ten sąd i ten konkretny sędzia, to jest po prostu akt cenzury, skandaliczne naruszenie Konstytucji i naruszenie wolności słowa"

"Ojciec pani Holland pluł na żołnierzy niezłomnych AK, a teraz ona pluje na tych, którzy noszą polski mundur" - W Polsce pani Holland o tym nie mówi, a zagranicą mówi, że wszystko ma udokumentowane, niech pokaże te dokumenty. To jest stek bzdur antypolskich. Film współprodukowany przez niemieckie stacje telewizyjne, współfinansowany przez Platformę i PSL samorządy warszawskie, samorząd Mazowsza i uważam, że to jest po prostu antypolska narracja, która psuje wizerunek Polski.

[pieniądze na film Zielona granica- red.] - Lepiej wziąć od tych samych ludzi i tych samych instytucji, którzy finansowali serial „Nasze matki, nasi ojcowie” niemiecki. Wtedy było wspólne oburzenie w Polsce, o tamten film. W tej chwili są środowiska w Polsce niestety, które próbują bronić tych antypolskich narracji, które rozlewają się po świecie – zaakcentował wiceminister sprawiedliwości.

„To jest propagandowy film, w stylu goebbelsowskiej propagandy. Ja powtórzę - tylko świnie siedzą w kinie” - „Zieloną granicę” w kinach obejrzało już ponad 140 tys. widzów. Czy podpisuje się pan pod słowami, że osoby, które obejrzały ten film w kinie, to są świnie? – zapytała gospodyni programu. - To jest propagandowy film, w stylu goebbelsowskiej propagandy. Ja powtórzę „tylko świnie siedzą w kinie”. Mogę powtórzyć to hasło, tak uważam. Nie powinno się wspierać tego rodzaju propagandy, przez chodzenie na ten film. Jaki szacunek dla rodaków pokazuje pani Holland, tworząc film z gruntu fałszywy, tworząc film plujący na Polskę. Tak to było w PRL-u, o czym doskonale wie ojciec pani Holland stalinowski propagandysta, jak wygląda propaganda – stwierdził Woś.

- Ojciec pani Holland pluł na żołnierzy niezłomnych AK, a teraz ona pluje na tych, którzy noszą polski mundur i bronią polskich granic. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków podziela moje zdanie, a nie broni tego paszkwila antypolskiego.

