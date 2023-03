Gwiazdor TVP Info zniknął z anteny. Zaskakujący ruch telewizji

Adrian Klarenbach znika z anteny TVP Info. W czwartek 22 marca "Fakt" podał, że znany prezenter państwowej telewizji nie bez powodu od 20 marca nie pojawia się w prowadzonych wcześniej przez niego programach, tj. "Minęła 20" czy "Forum".

Portale Wirtualnemedia.pl oraz Press.pl podały, że Adrian Klarenbach znika z TVP Info, lecz nie został zawieszony, lecz "przechodzi do innej redakcji" – w tym przypadku do TVP3. "Od 1 kwietnia Adrian Klarenbach będzie głównym prowadzącym nadawanego [...] pasma informacyjnego «TVP3 Info»" - podał portal Wirtualnemedia.pl. Dziennikarz nie będzie już gospodarzem programów w TVP Info.

Do zniknięcia Klarenbacha z TVP Info doszło po programie, w którym prezenter rozmawiał z posłem Solidarnej Polski Mariuszem Kałużnym. Polityk założył na wizji, że Donald Tusk pobiera najwyższą emeryturę w Polsce. Kałużny obiecał, że jeśli jest inaczej, to wpłaci swoje miesięczne uposażenie poselskie na dom dziecka.

- To może pan śmiało szykować ten przelew. 81-letnia kobieta, to są dane z grudnia zeszłego roku, otrzymuje emeryturę 26 tys. złotych, a 85-letni mężczyzna otrzymuje 37 tys. zł - mówił prezenter w programie. Okazało się, że wbrew sugestii polityka są emeryci z wyższym uposażeniem od Tuska, którzy pracowali kilkadziesiąt lat do późnej starości.

Wcześniej głośno było o innym wydaniu "Minęła 20" prowadzonym przez Adriana Klarenbacha. 5 marca w jego programie poseł PO Artur Łącki zwrócił się do prezentera. - Pan niech się spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii? Czy dopiero wtedy przyjdzie opamiętanie? Czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej polityki? - dociekał Łącki. Prowadzący nie przerwał mocnego wywodu polityka PO, co mogło nie spodobać się kierownictwu prorządowej telewizji.

"Od 1 kwietnia Klarenbach będzie głównym prowadzącym pasmo TVP3 Info. Jego nieobecność w ostatnich dniach w TVP Info tłumaczona jest tym, że obecnie przechodzi «intensywne wdrażanie w nowe obowiązki». Adrian będzie od kwietnia twarzą TVP3 Info, które ma za zadanie znacząco wzmocnić. Szefostwo liczy na duże wzrosty oglądalności jeszcze w tym półroczu, a Klarenbach ma być ich motorem" – poinformował serwis, powołując się na Telewizyjną Agencję Informacyjną.

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl/Presserwis