Straszny wypadek w drodze do szkoły. Chłopca przygniotła śmieciarka

O zdarzeniu powiadomiła policję szkoła, do której uczęszcza nastolatek. Jak ustalono, do wypadku doszło na ul. Pileckiego w Działdowie.

- Kierujący śmieciarką 61-latek podczas manewru cofania przycisnął do ogrodzenia 15-latka, który chciał przebiec za tym pojazdem - przekazała PAP mł. asp. Justyna Nowicka z działdowskiej policji.

Wypadek w Działdowie. 15-latek przygnieciony przez śmieciarkę

W rozmowie z osobami obsługującymi śmieciarkę chłopiec miał zapewnić, że nic mu się nie stało, jednak w szkole poczuł się gorzej i trafił do pielęgniarki. Jak podała policja, nastolatek został przewieziony karetką pogotowia na badania do szpitala w Działdowie, a następnie - ze względu na podejrzenie odmy płucnej - do szpitala dziecięcego w Olsztynie.

Policjanci prowadza postępowanie, które ma ustalić z czyjej winy doszło do tego wypadku. Kierowca śmieciarki był trzeźwy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Marcin Boguszewski