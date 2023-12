Przewoźnicy blokują granicę. Nawet 10 dni oczekiwania na przejazd

Od 6 listopada na przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem (woj. lubelskie) oraz w Korczowej (woj. podkarpackie) trwa protest polskich przewoźników, którzy przepuszczają kilka aut na godzinę. W jego wyniku tworzą się wielokilometrowe kolejki.

Nawet 10 dni stania w kolejce

Jak poinformowała policja, ok. 870 tirów stoi w 250-godzinnej kolejce do przejścia z Ukrainą w Hrebennem. To ponad 10 dni oczekiwania. - Kolejka sięga do miejscowości Chomęciska Małe w powiecie zamojskim i liczy ok. 70 km z zachowaniem stref buforowych przez miejscowości - podała cytowana przez PAP mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji poinformowała z kolei, że kolejka ciężarówek do przejścia z Ukrainą w Dorohusku liczy we wtorek ok. 16 km i sięga do miejscowości Srebrzyszcze. - To ok. 500 pojazdów. Służby graniczne podają, że szacunkowy czas oczekiwania wynosi 100 godzin - mówiła mundurowa.

Protest przewoźników - jakie są postulaty?

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego. Chcą też zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli oraz likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Do przewoźników dołączyli rolnicy, którzy domagają się zatrzymania importu ukraińskiego zboża.

Źródło: Radio ZET/PAP