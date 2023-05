Dramat na drodze. Pięć osób jest w szpitalach, w tym nieprzytomna 3-latka

Pięć osób, w tym troje dzieci, trafiło do szpitali po groźnym wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem na drodze krajowej 79 Świniarach (woj. świętokrzyskie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, trasa była zablokowana. Nieprzytomną 3-latkę zabrał do lecznicy śmigłowiec LPR.