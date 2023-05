"Twarz pokrwawiona, ciało obnażone". Wstrząsające doniesienia po zbrodni

Zabójstwo 84-latki w Hyżnem, małej miejscowości pod Rzeszowem, wyszło na jaw w poniedziałek 15 maja. O poranku okolicę obiegła przerażająca wiadomość o odkryciu zwłok starszej kobiety.

Świadkowie przekazali „Faktowi”, że widzieli nad ranem osobę, która uciekała z miejsca zbrodni na rowerze. - Prawie w ogóle nie wychodziła z domu i gmina dowoziła jej obiady – powiedzieli „Faktowi” sąsiedzi zamordowanej kobiety.

Zabójstwo pod Rzeszowem. Wstrząsające doniesienia

Makabrycznego odkrycia dokonał siostrzeniec ofiary. Znalazł martwą 84-latkę w splądrowanym domu. "Fakt" podał, że jej twarz była pokrwawiona, a ciało zostało obnażone. Natomiast lokalny portal Rzeszow-news.pl podał nieoficjalnie, że ofiara miała zostać zgwałcona, a następnie zamordowana.

- To wszystko mogło stać się ok. 4. rano. Wtedy się obudziłam i zobaczyłam, że u Krysi zapaliło się światło. Wiem, że nie miała zwyczaju wstawać o tej godzinie, dlatego to mnie bardzo zdziwiło – powiedziała dziennikowi jedna z sąsiadek. Okoliczni mieszkańcy przekazali historię o nieznanym im mężczyźnie, który miał wejść do domu seniorki, a potem odjechać na rowerze. Służby nie udzielały szerszych informacji o okolicznościach koszmaru.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Fakt.pl/Rzeszow-news.pl