Władze Wadowic chcą pozwać TVN24 za reportaż o papieżu. "Non possumus"

Nie milkną echa reportażu "Franciszkańska 3" autorstwa Marcina Gutowskiego, który 6 marca został wyemitowany na antenie TVN24. Materiał przedstawił dowody na poparcie tezy, że kard. Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) wiedział o przypadkach pedofilii w krakowskiej kurii, którą kierował.

W środę do reportażu odniosła się Rada Miasta Wadowice, która w uchwale "zobowiązała burmistrza Wadowic do pozwania autorów materiału telewizyjnego pt. «Franciszkańska 3», wyemitowanego przez stację TVN24, za naruszenie kultu pamięci osoby zmarłej, urodzonego 18 maja 1920 r. w Wadowicach Karola Józefa Wojtyły – św. Jana Pawła II, patrona miasta i jego honorowego obywatela".

Wadowice. Samorządowcy chcą pozwać dziennikarzy TVN24

Wnioskodawcy w uzasadnieniu – podkreślając związki Karola Wojtyły z Wadowicami - wskazali m.in., że miasto jego narodzin "posiada moralny obowiązek do zachowania dobrej pamięci o zmarłym św. Janie Pawle II Wielkim, co (…) stanowi imperatyw do działania określonego przez (…) uchwałę".

Burmistrz Bartosz Kaliński podczas sesji powiedział, że "wadowiczanie zawsze byli dumni ze swojego krajana". - Non possumus! Nie możemy pozwolić, by zalew fałszywej narracji i kłamstwa na temat tego dobrego człowieka stał się w przyszłości głównym przekazem. Ci, którzy dziś próbują opowiedzieć innego Jana Pawła II niż tego, którego znaliśmy i którego doświadczaliśmy, muszą liczyć się z tym, że my w Wadowicach nie pozostaniemy obojętni - powiedział samorządowiec.

Opozycyjny radny i były burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski, którego słowa zacytował serwis Wadowice24.pl, akcentował, że samorząd nie powinien zajmować się tą sprawą. -Watykan może zając się obroną dobrej pamięci Jana Pawła II, Kościół w Polsce i w końcu Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach, ale nie wy – mówił.

Pod projektem uchwały podpisało się 15 radnych. Tylu też poparło ją w głosowaniu. Przeciw było czterech przedstawicieli opozycji z klubu Wolne Wadowice. Jeden radny się wstrzymał.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szafrański