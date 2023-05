Ruszyli na nich z widłami. Ojciec i syn chcieli spalić i zabić sąsiadów

Do szokującego zdarzenia doszło w niedzielę 21 maja we Włodawie (woj. lubelskie). Po godz. 20 dwóch agresywnych mężczyzn zaatakowało swoich sąsiadów na prywatnej posesji. Okazało się, że to 21-latek i jego 58-letni ojciec.

Rodzina, która była ofiarą ataku, w niedzielny wieczór spędzała czas na swoim podwórku przy grillu. Jak przekazała policja, w pewnym momencie agresywni sąsiedzi podeszli do ogrodzenia trzymając w rękach widły i szpadel. Sytuacja z każdą chwilą była coraz bardziej napięta.

Włodawa. Ojciec i syn grozili sąsiadom spaleniem i zabójstwem

W końcu 21-latek i jego ojciec wtargnęli na posesję sąsiadów grożąc im, że ich spalą i zabiją. Jak pisze Wirtualna Polska, powodem ich agresywnego zachowania był "wieloletni konflikt sąsiedzki".

Młody mężczyzna został na miejscu zatrzymany przez policję. Niedługo potem w ręce funkcjonariuszy trafił także 58-latek, który w trakcie awantury oddalił się z miejsca zdarzenia. Na wniosek włodawskiej policji, prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyznom zarzutów kierowania gróźb karalnych. Za popełnione przestępstwo grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu pisaliśmy o podobnym zdarzeniu we Włodawie. Policjanci ustalili, że 57-letnia mieszkanka została posądzona przez 72-letniego sąsiada o kradzież pieniędzy. Kobieta zaprzeczyła, wówczas mężczyzna miał jej zagrozić zabójstwem i zaatakować ją siekierą.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska/ Policja Włodawa