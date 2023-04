Zabójstwo Patryka i Iwony w Międzychodzie. Nowe fakty w sprawie Marcina W.

Lokalne media twierdzą, że podwójny zabójca z Międzychodu Marcin W. kontynuował terapię psychiatryczną, na którą skierował go sąd, do lutego 2023 roku. Nie zgadza się to z wcześniejszymi ustaleniami prokuratury, która powołując się na informacje od rodziny mężczyzny, podała, że ten od pół roku nie zażywał leków. W związku z wątpliwościami rodzi się też pytanie - czy można było uniknąć tragicznej śmierci Patryka G. i Iwony M.?