Zwłoki mężczyzny w Tatrach. Nieoficjalnie: to może być poszukiwany turysta

Ciało mężczyzny znaleźli w czwartek wieczorem ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w masywie Świnicy – przekazał PAP ratownik dyżurny TOPR. Jak wyjaśnił ratownik, dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci mężczyzny prowadzi zakopiańska policja, która także ustala jego tożsamość.

Tatry. Ratownicy znaleźli ciało mężczyzny

Nie wykluczył jednak, że może to być około 30-letni mężczyzna, który był poszukiwany przez TOPR w tym rejonie Tatr. W czwartek wyszedł on w góry i do tej pory nie powrócił.

Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), "w wyższych partiach Tatr w wielu miejscach zalega jeszcze śnieg". "W godzinach porannych oraz w miejscach na ogół zacienionych może być on twardy i zmrożony, natomiast w południe robi się mokry i grząski. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i posiadania odpowiedniego sprzętu - raki (nie raczki!), czekan, kask - wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - dodano w komunikacie.

