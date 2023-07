Gwałciciel 9-latki z ugodą. Dziewczynka musiała wyjechać, by zrobić aborcję

Mężczyzna, który przyznał się do zgwałcenia i zapłodnienia 9-letniej dziewczynki z Ohio, został skazany na dożywocie. Agencja Associated Press podkreśla, że sprawa wywołała debatę na temat prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka musiała udać się do innego stanu, aby przerwać ciążę, ponieważ w Ohio jest ona zakazana.